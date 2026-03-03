يران مەن قازاقستان لوگيستيكاسى قالاي وزگەرەدى - مينيستر جاۋابى
استانا. KAZINFORM - كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ يرانعا باعىتتالعان جۇك جونەلتىمدەرى مەن لوگيستيكا احۋالى تۋرالى سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى.
تىلشىلەر سوڭعى جىلدارى يران مەن قازاقستان اراسىندا لوگيستيكا قارقىندى دامىعانىن، سولتۇستىك-وڭتۇستىك باعىتى ارقىلى، تەمىرجول جانە تەڭىز جولدارى ارقىلى تاسىمال كوبەيگەنىن ەسكە سالىپ، ەندى لوگيستيكا قالاي وزگەرەتىنىن سۇرادى.
- سولتۇستىك- وڭتۇستىك باعىتى قانداي جاعداي بولسا دا، قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق باسىمدىق بولىپ قالا بەرەدى، ءبىراق بۇل شيەلەنىستىڭ قورىتىندىسىنا قارايمىز، - دەپ جاۋاپ بەردى ن. ساۋرانبايەۆ ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا جۇك جونەلتۋشىلەر پارسى شىعاناعىنا باعىتتالعان جۇكتەرىن ۇستاپ وتىر.
سونىمەن بىرگە، كولىك ءمينيسترى «شەكارادا قالىپ قويعان جۇكتەر بار ما؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى.
- بۇل قاقتىعىس بىرتىندەپ كۇشەيگەنىن ەسكەرسەك، نەگىزگى جۇك جونەلتۋشىلەر الدىن الا جونەلتىمدى تەجەپ وتىردى. سوندىقتان ەگەر جۇك كەپتەلىسى نەمەسە كەشىگۋى بولعان جاعدايدا سىزدەر ونى ەستىر ەدىڭىزدەر، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا شۋ كوتەرىلەر ەدى. قازىرگى ۋاقىتتا يران باعىتى بويىنشا ەشقانداي كىدىرىس جوق، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، يران اۋماعىندا قالعان قازاقستان ازاماتتارى جەردەگى اۆتوكولىكتەر ارقىلى ەلگە جەتكىزىلمەك.