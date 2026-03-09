يران مەن ازەربايجان پرەزيدەنتتەرى تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM — ماسۋد پەزەشكيان يراننىڭ ناحچىۆاندى اتقىلاۋعا قاتىسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام الييەۆپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، تەگەراننىڭ ناحچىۆانداعى ەكى ۇشقىشسىز اپپارات بويىنشا بولعان وقيعاعا قاتىسى جوق ەكەنىن ايتتى.
ەكى ەل باسشىنىڭ اڭگىمەسىن ازەربايجان پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ تاسس اگەنتتىگى حابارلادى.
- 8 - ناۋرىزدا يران تاراپىنىڭ باستاماسىمەن پرەزيدەنتتەر ماسۋد پەزەشكيان مەن يلحام اليەۆ تەلەفون ارقىلى سويلەستى. ازەربايجان باسشىسى ناحچىۆاندا بولعان وقيعانى تەرگەۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
- ءوز كەزەگىندە ماسۋد پەزەشكيان ناحچىۆانعا جاسالعان اۋە شابۋىلى وقيعاسىنىڭ يرانعا قاتىسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى جانە بۇل جاعداي تەرگەلەتىنىن اتاپ ءوتتى، - دەپ ناقتىلادى باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇعان دەيىن ازەربايجاننىڭ ناحيچىۆانىندا پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتارى (پ ۇ ا) اپاتقا ۇشىراعانىن جازعان بولاتىنبىز.
ب ا ق حابارلامالارىنا سايكەس، وقيعا ناحچىۆان حالىقارالىق اۋەجايى مەن وعان جاقىن ورنالاسقان اۋىلداردىڭ ماڭىندا بولعان. درونداردىڭ ءبىرى ناحچىۆان حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ تەرمينال عيماراتىنا، ال ەكىنشىسى شەكەراباد اۋىلىنداعى مەكتەپتىڭ ماڭىنا قۇلاعان. وقيعا سالدارىنان ەكى بەيبىت تۇرعىن جاراقات الدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ يراننىڭ ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ناحچىۆان قالاسىنداعى اۋەجايدى اتقىلاۋىنا بايلانىستى ۇستانىمىن مالىمدەدى.
كەيىننەن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا ناحچىۆان اۋەجايىنا سوققىنى ايىپتاعانى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.