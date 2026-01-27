يران مەن ا ق ش اراسىنداعى شيەلەنىس: ا ق ش-تىڭ ۇشاقتاسىمالداعىش توبى تاياۋ شىعىسقا جەتتى
استانا. قازاقپارات - USS Abraham Lincoln ۇشاقتاسىعىشىمەن باسقارىلعان ا ق ش-تىڭ اسكەري- تەڭىز كۇشتەرى (ۆ م س) قۇرامىنداعى ۇشاقتاسىمالداعىش سوققى توبى ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ جاۋاپكەرشىلىك ايماعىنا باردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) دۇيسەنبى كۇنى حابارلاعانداي، USS Abraham Lincoln ۇشاقتاسىعىشى جانە ونى سۇيەمەلدەگەن كەمەلەر تاياۋ شىعىس ايماعىندا وزدەرىنىڭ قورعانىس مۇمكىندىكتەرىن ارتتىرۋ جانە وڭىرلىك تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ماقساتىندا ورنالاسقان.
تارالعان مالىمەتتەرگە سايكەس، ۇشاقتاسىمالداعىش توپ جوسپارلى تۇردە ورنالاستىرىلىپ، ەكيپاج ءۇندى مۇحيتى ارقىلى وتكەن كەزدە ادەتتەگى جۇمىستارىن اتقارىپ جاتىر.
CNN اقپارات كوزدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇشاقتاسىمالداعىش توپ ءۇندى مۇحيتىندا ورنالاسقان، بۇل ءوز كەزەگىندە ا ق ش- تىڭ يرانمەن بايلانىستى اسكەري وپەراتسيالاردى قاجەت بولعان جاعدايدا جەدەل قولداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، كەمەلەردىڭ سوڭعى سوققى جاساۋ ءۇشىن بەكىتىلگەن ورنالاسۋ ورىندارى جوق ەكەندىگى جانە اسكەري ارەكەتتەرگە قاتىستى شەشىمدەر ءالى قابىلدانباعانى ايتىلدى.
Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026
يرانداعى نارازىلىقتار اياسىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءتۇرلى شارالار قولدانۋدى قاراستىراتىنىن، ونىڭ ىشىندە كۇش قولدانۋ مۇمكىندىگىن دە اتاپ وتكەن بولاتىن، ءبىراق ول تەگەرانمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ مۇمكىندىگىن دە جوققا شىعارعان جوق.
تەگەراندا وسى جاعدايعا بايلانىستى رەسمي ريتوريكا كۇشەيدى. يراننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى يسمايل باگاي ا ق ش كەمەلەرىنىڭ يراننىڭ قورعانىس شەشىمدىلىگىنە ەشقانداي اسەر ەتپەيتىنىن ايتىپ، يران قارۋلى كۇشتەرى كەز كەلگەن ارەكەتكە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. بۇعان دەيىن يران اسكەري كۇشتەرى يزرايلمەن ماۋسىم ايىنداعى قاقتىعىسىنان كەيىن وزدەرىنىڭ زىمىراندىق كۇشتەرىن جاقسارتقانىن جاريالاعان بولاتىن.
يران بيلىگى ا ق ش- تىڭ مۇمكىن بولاتىن سوققىسىنا جاۋاپ رەتىندە امەريكانىڭ مۇددەلەرى مەن وداقتاستارىنا قارسى ارەكەتتەردى تۋدىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. سونىمەن قاتار، يراندى قولدايتىن قارۋلى توپتار وڭىردە جاعداي ۋشىعاتىن بولسا، تەگەرانعا كومەك كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
بۇعان دەيىن ترامپ يرانعا قارسى امەريكاندىق «ارمادانىڭ» جىبەرىلگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.