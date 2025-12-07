يران مەشىتتەرىندە نەلىكتەن كوگىلدىر تاس قولدانىلادى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform حاا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
تاشكەنتتە «جىبەك جولىنداعى تۋريزم» جارمەڭكەسى ءوتتى – ءوز ا
تاشكەنتتەگى «Central Asian Expo Uzbekistan» حالىقارالىق كورمە كەشەنىندە «جىبەك جولىنداعى تۋريزم» اتتى 30-تاشكەنت حالىقارالىق تۋريزم جارمەڭكەسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى «ءوز ا» اقپارات اگەنتتىگى.
حابارلامادا ايتىلۋىنشا، ورتالىق ازياداعى تۋريزم سالاسىنداعى ەڭ اۋقىمدى الاڭداردىڭ ءبىرى سانالاتىن بۇل كورمە كوپتەگەن ەلدەردىڭ تۋريستىك ونىمدەرىن تانىستىرىپ، جاڭا سەرىكتەستىك بايلانىستارىن ورناتۋعا، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق كوكجيەگىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ كەلەدى.
اتالعان جارمەڭكەگە الەمنىڭ ءتۇرلى ايماقتارىنان كەلگەن 300-گە جۋىق كومپانيا، سونداي- اق «Hosted Buyers» باعدارلاماسىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. تۋريزم يندۋسترياسى ءۇشىن ماڭىزدى كاسىبي الاڭعا اينالعان شارا اياسىندا قاتىسۋشىلار B2B فورماتىنداعى كەلىسسوزدەرگە، سالالىق دوڭگەلەك ۇستەلدەرگە قاتىسىپ، تۋريستىك قىزمەتتەر مەن قولونەر تۋىندىلارىنىڭ كورمەسىن تاماشالادى.
جارمەڭكە شامامەن 15 مىڭعا جۋىق جەرگىلىكتى جانە شەتەلدىك كاسىبي مامانداردى ءبىر الاڭدا توعىستىردى. رەسمي اشىلۋ سالتاناتىندا ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان ەلدەرىنىڭ تۋريزم كوميتەتتەرىنىڭ باسشىلارى ءسوز سويلەپ، قاتىسۋشىلاردى مەرەيتويلىق شارامەن قۇتتىقتادى.
سونداي- اق وسى اپتادا «ءوز ا» - دا «قورعاستا شينجاڭ مەن ورتالىق ازيا جاستارى فەستيۆالى باستالدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
وزبەكستاندىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، قىتايدىڭ سولتۇستىك- باتىسىنداعى شينجاڭ ۇيعىر اۆتونوميالىق ولكەسىنىڭ قورعاس قالاسىندا «شينجاڭ - ورتالىق ازيا جاستارى ونەر فەستيۆالى» اشىلدى.
قىتاي اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، ءۇش كۇنگە سوزىلاتىن شاراعا قىتاي، قازاقستان، وزبەكستان، تاجىكستان، قىرعىزستان جانە تۇركىمەنستاننان جۇزگە جۋىق جاستارى قاتىسىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، فەستيۆال ورتالىق ازيا ونەرى كورمەسىمەن اشىلدى. ەكسپوزيتسياعا قويىلعان سۋرەتتەر وركەنيەتتەر اراسىنداعى ءوزارا الماسۋ ۇدەرىستەرىن بەينەلەيدى.
وڭتۇستىك ءدالىز - ەڭ قاۋىپسىز جانە ەڭ ۇنەمدى باعىت - Eurasia Today
قىتايدان ەۋروپاعا تەمىرجول ارقىلى جۇك تاسىمالداۋدىڭ ەڭ قاۋىپسىز جانە ەڭ ۇنەمدى باعىتى - يران ارقىلى وتەتىن وڭتۇستىك ءدالىز، دەپ جازادى «Eurasia Today» اقپارات اگەنتتى.
«Eurasia Today»-دىڭ حابارلاۋى بويىنشا بۇل تۋرالى يران تەمىر جولدارىنىڭ سىرتقى ساۋدا جونىندەگى باس ديرەكتورى شاحريار ناعيزادە مالىمدەدى.
ناعيزادە جاقىندا ىستامبۇلدا جاسالعان يران، قىتاي، وزبەكستان، تۇركيا، تۇرىكمەنستان جانە قازاقستان اراسىنداعى التىجاقتى تەمىرجول كەلىسىمىنە توقتالىپ، وسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا بەيجىڭدە يران ارقىلى وتەتىن شىعىس- باتىس كولىك ءدالىزىن دامىتۋعا ارنالعان اتالعان ەلدەر وكىلدەرىنىڭ كەزدەسۋى وتكەنىن ايتتى.
ول قىتايدان ەۋروپالىق وداققا اپاراتىن ءۇش كولىك دالىزىنە توقتالدى. ءبىرىنشىسى، ونىڭ ايتۋىنشا، موڭعوليا مەن رەسەي ارقىلى وتەتىن سولتۇستىك ءدالىز. ەكىنشىسى - قازاقستان ارقىلى ءوتىپ، ەكى تارماققا بولىنەتىن ورتالىق ءدالىز: رەسەيگە باراتىن تەمىرجول باعىتى جانە كاسپيي تەڭىزى ارقىلى ءازىربايجانعا، گرۋزياعا، سودان كەيىن قارا تەڭىزگە باراتىن مۋلتيمودالدى باعىت.
وڭتۇستىك ءدالىز دەپ اتالاتىن جانە بۇرىن بەلسەندى بولماعان ءۇشىنشى ءدالىز يران ارقىلى وتەدى. ناعيزادە وڭتۇستىك ءدالىزدىڭ ەكى مىڭ جىلدىق تاريحى بار ەكەنىن، ونى جىبەك جولىنىڭ داۋىرىمەن سالىستىرۋعا بولاتىنىن ايتتى.
ج ي جول پوليتسياسى حاڭجوۋ قالاسىندا جۇمىسقا تۇردى - «حالىق گازەتى»
3-جەلتوقساندا ج ي ترافيك باسقارۋ روبوتى ءوز جۇمىسىن باستادى، دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ «حالىق گازەتى» باسىلىمى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، جاقىندا جىجياڭ ولكەسىنىڭ حاڭجوۋ قالاسى باعدارشامدارعا نەگىزدەلگەن ستاندارتتى كوماندالىق ارەكەتتەردى ورىنداي الاتىن، كورۋ جۇيەسى ارقىلى تالداۋ تەحنولوگياسىنا سۇيەنەدى. سول ارقىلى كولىك قۇرالدارىنىڭ ەرەجە بۇزۋىن دەر كەزىندە انىقتاپ، ەسكەرتۋ جاسايتىن «Hangxing No. 1» ج ي ترافيك باسقارۋ روبوتىن ىسكە قوسقان.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «چىڭدۋ مەن الماتى اراسىندا تىكەلەي رەيس اشىلدى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، Air China جەلتوقسان ايىندا سىچۋان ولكەسىنىڭ ورتالىعى چەندۋ مەن قازاقستاننىڭ الماتى قالاسى اراسىنداعى تىكەلەي حالىقارالىق باعىتىن رەسمي تۇردە ىسكە قوستى. اپتاسىنا بارىپ- قايتۋ باعىتى بويىنشا ەكى رەيس جۇمىس جاسايدى. باعىت اشىلعاننان كەيىن چەندۋدان الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنا دەيىنگى جول نەبارى 3,5 ساعات بولادى. بۇل ترانزيتتىك ۋاقىتپەن سالىستىرعاندا كەمىندە 7 ساعات ۇنەمدەيدى.
2017 -جىلى سىچۋان ولكەسى مەن الماتى وبلىسى دوس ولكە/وبلىس قارىم-قاتىناسىن ورناتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعان. بۇل سىچۋاننىڭ ورتالىق ازيا ەلىمەن العاشقى «دوس قالا» قارىم-قاتىناسىن ورناتۋى.
ايتا كەتۋ كەرەك، سوڭعى جىلدارى سىچۋان مەن قازاقستان اراسىنداعى ەكونوميكالىق جانە ساۋدا ىنتىماقتاستىعى بارعان سايىن جيىلەي ءتۇستى.
يران مەشىتتەرىندە نەلىكتەن كوگىلدىر تاس قولدانىلادى - ParsToday
يران مەشىتتەرىنىڭ پليتكالارىنداعى كوگىلدىر كوك ءتۇستىڭ تەرەڭ فيلوسوفياسى بار.
يران مەشىتتەرىنىڭ پليتكالارىنداعى كوگىلدىر ءتۇس يران- يسلام مادەنيەتىنە، دىنىنە جانە ەستەتيكاسىنا نەگىزدەلگەن تەرەڭ، كوپ قىرلى فيلوسوفياعا يە. بۇل ءتۇستى اسپان مەن رۋحانياتتىڭ سيمۆولى دەپ ساناۋعا بولادى، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
يراندىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، شىن مانىندە، كوگىلدىر ءتۇس اسپاننىڭ، شەكسىزدىكتىڭ جانە جۇماقتىڭ سيمۆولى بولىپ تابىلادى. ونى مەشىتتەردىڭ كۇمبەزدەرى مەن قابىرعالارىن پليتكامەن قاپتاۋدا قولدانۋ اقىل-وي مەن كوزدى جوعارى جانە اسپانعا باعىتتايدى جانە بەلگىلى ءبىر ماعىنادا ادامنىڭ اللامەن بايلانىسىن ەسكە سالادى. يسلام ساۋلەت ونەرىندە اسپانعا قاراۋ جاننىڭ كوتەرىلۋىنىڭ جانە رۋحاني ترانستسەندەنتتىكتىڭ سيمۆولى بولىپ تابىلادى.
- ەكىنشى جاعىنان، كوگىلدىر ءتۇس تىنىشتاندىراتىن اسەرگە يە. مەشىتتەر سياقتى ءدىني كەڭىستىكتەردە بۇل ءتۇس اقىل- ويدى شوعىرلاندىرۋعا جانە تىنىشتاندىرۋعا كومەكتەسەدى، دۇعا ەتۋ مەن ويلانۋعا قولايلى ورتا جاسايدى، دەپ جازادى ParsToday.
انكارادا «حالىقارالىق كونە تۇركى ءتىلى سيمپوزيۋمى» باستالدى - TRT
تۇرىك ءتىل مەكەمەسى مەن انكارا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ءتىل جانە تاريح- گەوگرافيا فاكۋلتەتىنىڭ ىنتىماقتاستىعىمەن ۇيىمداستىرىلعان حالىقارالىق كونە تۇركى ءتىلى سيمپوزيۋمى 4- 5-جەلتوقسان كۇندەرى انكارادا وتۋدە.
بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
«TRT»-نىڭ دەرەگىنشە، تۇركولوگيا سالاسىنىڭ جەتەكشى عالىمدارىنا باس قوستىرعان بۇل سيمپوزيۋمدا كونە تۇركى ءتىلىنىڭ باي مۇراسى جان-جاقتى قاراستىرىلۋدا.
سيمپوزيۋمنىڭ بەتاشارىندا انكارا ۋنيۆەرسيتەتى ءتىل جانە تاريح- گەوگرافيا فاكۋلتەتىنىڭ دەكانى پروفەسسور، دوكتور يرفان البايراك پەن تۇرىك ءتىل مەكەمەسىنىڭ ءتوراعاسى پروفەسسور، دوكتور وسمان مەرت ءسوز سويلەدى.
يرفان البايراك فاكۋلتەتتىڭ 90 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان بۇل شارانىڭ سيمۆولدىق ءمانى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، تۇركى ءتىلىنىڭ تاريحي مۇراسى مەن مادەني ساباقتاستىعىن ساقتاۋ جولىنداعى جاۋاپكەرشىلىككە نازار اۋداردى. سونداي-اق ول اتاتۇرىكتىڭ تۇركى تىلىنە بەرگەن ماڭىزىن ەسكە سالىپ، فاكۋلتەتتىڭ كونە تۇركى ءتىلى بويىنشا 90 جىلدىق عىلىمي تاجىريبەسىن ايرىقشا اتاپ ءوتتى. تۇركى ءتىلىنىڭ ءارتۇرلى گەوگرافيالىق كەڭىستىكتەردەگى ىزدەرىن عىلىمي ادىستەرمەن زەرتتەۋ قاجەتتىگى دە سوز بولدى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، تۇرىك ءتىل مەكەمەسى ءتوراعاسى پروفەسسور، دوكتور وسمان مەرت ءوزىنىڭ سوزىندە كونە تۇركى ءتىلىن تەك تاريحي كەزەڭ عانا ەمەس، ۇلتتىڭ مادەني جادىن ساقتاۋشى وزەك رەتىندە سيپاتتادى. ورحون ەسكەرتكىشتەرىنەن باستاپ، ۇيعىر جانە قاراحان كەزەڭدەرىنە دەيىنگى كونە ماتىندەر تۇركى دۇنيەتانىمىنىڭ باعىت- باعدارىن ايقىندايتىنىن ايتقان. سونداي-اق مەرت جاس زەرتتەۋشىلەردى بۇل مۇرانى مۇقيات ءارى عىلىمي جاۋاپكەرشىلىكپەن زەرتتەۋگە شاقىردى جانە سيمپوزيۋم تۇركولوگيا ادەبيەتىنە جاڭا ۇلەس قوساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ ۇزىن جەكە اۋە جولى الەم رەكوردىن جاڭالادى - CNR
20000 شاقىرىم جانە ءۇش كونتينەنتتى قامتيدى. China Eastern Airlines كومپانياسىنىڭ الەمدەگى ەڭ ۇزىن باعىتى العاشقى رەيسىن جاساپ، وڭتۇستىك امەريكاعا ساياحات جاساۋ ءۇشىن «تىكەلەي ۇشۋ ءداۋىرىن» باستادى، دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ ورتالىق حالىق راديوسى.
اتالعان باسىلىمنىڭ دەرەگىنشە، 2025 -جىلى 4-جەلتوقساندا تاڭعى ساعات 2:19-دا قىتايدىڭ شىعىس اۋە جولدارىن ۇشاقپەن شانحاي پۋدۋنگ حالىقارالىق اۋەجايىنان ۇشىپ، الەمدەگى ەڭ ۇزىن ءبىر جاقتى كوممەرتسيالىق باعىت - شاڭحاي پۋدۋڭ - وكلەند - بۋەنوس- ايرەس - رەسمي تۇردە باستالدى.
جالپى قاشىقتىعى 19681 شاقىرىمدى قۇرايتىن بۇل جول الەمدەگى ەڭ ۇزىن ءبىر باعىتتاعى جولدىڭ رەكوردىن جاڭارتىپ قانا قويماي، قىتاي مەن وڭتۇستىك امەريكا اراسىنداعى ساياحات لاندشافتىن تولىعىمەن وزگەرتىپ، ترانسشەكارالىق تۋريزم نارىعىنا كۇشتى سەرپىن بەردى.
اۆتور
بەيسەن سۇلتان