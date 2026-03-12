يران، ليۆان جانە يزرايلدە قاقتىعىستاردىڭ شيەلەنىسۋىنەن 1800 ادام كوز جۇمدى - د د ۇ
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (د د ۇ) باس ديرەكتورى تەدروس ادانوم گەبرەيەسۋس تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستار ۋشىعا باستاعاننان بەرى يران، ليۆان جانە يزرايلدە 1800 دەن استام ادام قازا تاۋىپ، 12500 ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- ون كۇننەن استام ۋاقىت بۇرىن تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس شيەلەنىسە باستادى. يراندا 1300 دەن استام ادام قازا تاۋىپ، 9 مىڭ ادام جارالاندى، ليۆاندا كەمىندە 570 ادام كوز جۇمسا، 1400 دەن استام ادام جارالاندى، يزرايلدە 15 ادام مەرت بولىپ، 2 ادام جارالاندى، - دەپ جازدى ول.
سونىمەن قاتار باس ديرەكتور ايماقتاعى دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارىنا شابۋىلداردىڭ كوبەيگەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، 28-اقپاننان بەرى ۇيىم يراندا – 18، ليۆاندا – 25، يزرايلدە ەكى شابۋىلدى تىركەگەن.
- بۇل شابۋىلدار ادام ءومىرىن الىپ قانا قويماي، سونداي-اق قاۋىمداستىقتاردى اسا قاجەت بولعان كەزدە مەديتسينالىق كومەكتەن ايىرادى، - دەدى گەبرەيەسۋس.
ايتا كەتەيىك، 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا باستادى. يراننىڭ ءىرى قالالارى، سونىڭ ىشىندە تەگەران دا سوققىعا جىعىلدى. اق ءۇي بۇل شابۋىلدى تەگەراننان شىققان زىمىراندىق جانە يادرولىق قاتەرلەرگە سىلتەمە جاساپ اقتادى. يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى يزرايلدەگى نىساندارعا شابۋىل جاساپ، كەڭ اۋقىمدى جاۋاپ وپەراتسياسىن جاريالادى. سونداي-اق ا ق ش-تىڭ باحرەين، يوردانيا، كاتار، كۋۆەيت، ب ا ءا جانە ساۋد ارابياسىنداعى نىساندارىنا سوققى بەرىلدى. يرانعا جاسالعان سوققىلاردان رۋحاني كوسەم اياتوللا ءالي حامەنەي مەن يسلام رەسپۋبليكاسى باسشىلىعىنداعى تاعى بىرنەشە ماڭىزدى تۇلعالار قازا تاپتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ دەرەگىنشە، 2024 -جىلدىڭ شىلدەسىنەن 2025 -جىلدىڭ قاراشا ايىنا دەيىن گازادا 1092 ادام مەديتسينالىق كومەككە جەتە الماي كوز جۇمدى.