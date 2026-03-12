    15:40, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يران ەلشىسى: بولاشاقتا ورتالىق ازياعا قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ءۇشىن قازىرگى ۋاقىتتا ەشقانداي قاۋىپ-قاتەر جوق. الايدا بولاشاقتا ورتالىق ازيا ايماعى ءۇشىن بەلگىلى ءبىر قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى الي اكبار دجوۋكار مالىمدەدى.

    Иран елшісі: Болашақта Орталық Азияға қауіп төнуі мүмкін
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    - ەگەر يراندا جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر بولىپ، ەلدەگى جاعداي تۇراقسىزدانسا، وندا تاياۋ شىعىس وڭىرىنەن تەرروريستەر مەن ەكسترەميستەردىڭ ورتالىق ازياعا ەنۋ قاۋپى ارتۋى ىقتيمال. الايدا يران بيلىگىنىڭ كۇشى ساقتالىپ تۇرعان جاعدايدا، قازاقستان مەن ورتالىق ازيا ەلدەرى ءۇشىن ەشقانداي قاۋىپ بولمايدى، - دەدى ەلشى.

    ايتا كەتەيىك تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى 4 مىڭنان استام قازاقستاندىققا قولداۋ كورسەتىلدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
