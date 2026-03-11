ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:44, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يران كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن ا ق ش- قا ءۇش تالاپ قويدى - ب ا ق

    استانا. KAZINFORM - يران كەلىسسوزدى قايتا باستاۋ ءۇشىن ا ق ش- قا ءۇش تالاپ قويدى، - دەپ حابارلايدى Al Mayadeen تەلەارناسى.

    Иран АҚШ
    Фото: aa.com.tr

    «يراننىڭ شارتتارى - سوعىس قايتا باستالماۋىنا كەپىلدىك بەرۋ، يادرولىق وتىننىڭ تولىق سيكلىن يەلەنۋ جانە وتەماقى تولەۋ»، - دەپ جازىلعان تەلەارنا مالىمەتىندە.

    ايتا كەتەيىك، 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيا باستادى. تەل-اۆيۆ سوققىنىڭ ماقساتى تەگەران يادرولىق قارۋ الۋىنا جول بەرمەۋ ەكەنىن مالىمدەدى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تا يران فلوتى مەن قورعانىس ونەركاسىبىن جويۋعا نيەت ءبىلدىردى.

    جەكسەنبىگە قاراعان ءتۇنى يراننىڭ جوعارى كوسەمى ءالي حامەنەي قايتىس بولعانى جاريالاندى.

    تەگەران جاۋاپ رەتىندە يزرايل اۋماعىنا، سونداي-اق، تاياۋ شىعىستاعى امەريكا بازالارىنا شابۋىل جاسادى.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار