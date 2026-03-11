21:44, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
يران كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن ا ق ش- قا ءۇش تالاپ قويدى - ب ا ق
استانا. KAZINFORM - يران كەلىسسوزدى قايتا باستاۋ ءۇشىن ا ق ش- قا ءۇش تالاپ قويدى، - دەپ حابارلايدى Al Mayadeen تەلەارناسى.
«يراننىڭ شارتتارى - سوعىس قايتا باستالماۋىنا كەپىلدىك بەرۋ، يادرولىق وتىننىڭ تولىق سيكلىن يەلەنۋ جانە وتەماقى تولەۋ»، - دەپ جازىلعان تەلەارنا مالىمەتىندە.
ايتا كەتەيىك، 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيا باستادى. تەل-اۆيۆ سوققىنىڭ ماقساتى تەگەران يادرولىق قارۋ الۋىنا جول بەرمەۋ ەكەنىن مالىمدەدى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تا يران فلوتى مەن قورعانىس ونەركاسىبىن جويۋعا نيەت ءبىلدىردى.
جەكسەنبىگە قاراعان ءتۇنى يراننىڭ جوعارى كوسەمى ءالي حامەنەي قايتىس بولعانى جاريالاندى.
تەگەران جاۋاپ رەتىندە يزرايل اۋماعىنا، سونداي-اق، تاياۋ شىعىستاعى امەريكا بازالارىنا شابۋىل جاسادى.