يران حارگ ارالىنداعى قورعانىستى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - يران پارسى شىعاناعىنداعى حارگ ارالىندا اسكەري كۇشتەر مەن قورعانىس جۇيەسىن كۇشەيتىپ جاتىر. بۇل ا ق ش تاراپىنان بولۋى مۇمكىن وپەراتسيا تۋرالى قاۋىپتىڭ كۇشەيۋىمەن بايلانىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
CNN تەلەارناسىنىڭ امەريكالىق بارلاۋ دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، تەگەران ارالعا قوسىمشا اسكەري كۇش جىبەرىپ، اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس قۇرالدارىن ورنالاستىرىپ، قورعانىس شەپتەرىن دايىنداپ جاتىر. سونداي-اق ىقتيمال شابۋىل جاعدايىنا ارنالعان توسقاۋىلدار مەن ينجەنەرلىك بوگەتتەر ازىرلەنۋدە.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا قىسىمدى كۇشەيتۋ جانە ورمۋز بۇعازىن اشۋعا ماجبۇرلەۋ ءۇشىن حارگ ارالىن باقىلاۋعا الۋ نۇسقاسىن قاراستىرىپ وتىرعانى تۋرالى اقپارات تاراعان.
امەريكالىق اسكەري ساراپشىلار مۇنداي وپەراتسيا ۇلكەن شىعىنعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، ارال جاقسى بەكىنىسپەن قورعالعان جانە قوسىمشا زەنيتتىك كەشەندەرمەن كۇشەيتىلگەن.
سوڭعى مالىمەتتەر بويىنشا، ا ق ش وڭىرگە 82-اۋە-دەسانت ديۆيزياسىنىڭ شامامەن 1000 اسكەري قىزمەتكەرىن جانە 5000 عا جۋىق تەڭىز جاياۋ اسكەرىن جىبەرگەن. ولاردىڭ ءبىر بولىگى USS Tripoli دەسانتتىق كەمەسىمەن جەتكىزىلىپ جاتىر. ساراپشىلار بۇل كەمە ىقتيمال وپەراتسيادا نەگىزگى ءرول اتقارۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
يران پارلامەنتىنىڭ ءتوراعاسى مۇحامماد باعەر كاليباف ەل مۇنداي سەناريگە دايىندالىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- ءبىزدىڭ كۇشتەر قارسى تاراپتىڭ بارلىق قوزعالىسىن باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر. ەگەر شابۋىل جاسالسا، ومىرلىك ماڭىزى بار نىساندارعا ۇزدىكسىز سوققى بەرىلەدى، - دەدى ول.
حارگ ارالى يران جاعالاۋىنان شامامەن 30 شاقىرىم قاشىقتىقتا ورنالاسقان جانە ەل مۇناي ەكسپورتىنىڭ نەگىزگى تورابى سانالادى. ساراپشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، يران ەكسپورتتايتىن مۇنايدىڭ شامامەن 90 پايىزى وسى ارال ارقىلى جونەلتىلەدى.
ارال اۋماعىندا ءىرى مۇناي قويمالارى، قۇبىر جەلىلەرى جانە تەڭىز تەرمينالدارى ورنالاسقان. مۇندا ءبىر مەزەتتە ونداعان ميلليون باررەل مۇناي ساقتاۋعا مۇمكىندىك بار. تەرەڭ سۋ ايلاعى ءىرى تانكەرلەردى قابىلداۋعا جاعداي جاسايتىندىقتان، حارگ يران ەكونوميكاسى ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار نىسان بولىپ سانالادى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پەن يزرايل يرانداعى «بۋشەر» ا ە س اۋماعىنا تاعى سوققى جاسادى.