يران ءالي لاريدجانيدىڭ ولىمىنە جاۋاپ رەتىندە يزرايلگە سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM - يران يزرايلگە بىرنەشە مارتە زىمىرانمەن سوققى جاسادى. سونىمەن قاتار ساۋد ارابياسى، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى جانە يراك تا يران تاراپىنان جاڭا شابۋىلدار بولعانىن حابارلادى، دەپ جازادى Euronews.
يران تەگەرانعا جاسالعان سوققىلار سالدارىنان يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسى قۇرامىنداعى «باسيدج» جاساقتارىنىڭ باسشىسى گولام رەزا سۇلەيماني مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسىنىڭ حاتشىسى بولعان جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىك ءالي لاريدجاني قازا تاپقاننان كەيىن يزرايلدىڭ ورتالىق بولىگىنە جاپپاي زىمىران اتقىلادى. بۇل وقيعا يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ باسشىلىعىنا اۋىر سوققى رەتىندە باعالانىپ وتىر.
ءالي لاريدجاني ا ق ش پەن يزرايل جۇرگىزگەن وپەراتسيا بارىسىندا قازا تاپقان ەكىنشى جوعارى لاۋازىمدى يراندىق تۇلعا بولدى. بۇعان دەيىن ەلدىڭ بۇرىنعى جوعارعى جەتەكشىسى اياتوللا ءالي حامەنەي دە مەرت بولعانى حابارلانعان.
يزرايلگە باعىتتالعان يران زىمىراندارىنىڭ باسىم بولىگىن اۋە قورعانىس جۇيەلەرى قاعىپ تۇسىرگەن. دەگەنمەن يران سوققىلارى سالدارىنان يزرايلدىڭ ورتالىق بولىگىندەگى رامات-گان قالاسىندا ەكى ادام قازا تاۋىپ، وزگە ەلدى مەكەندەردە بىرنەشە ادام جاراقات الدى. بۇل تۋرالى «ماگەن داۆيد ادوم» مەديتسينالىق قىزمەتى مالىمدەدى.
يران سارسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ يزرايلگە بىرنەشە كاسسەتالىق وقتۇمسىقتارمەن جابدىقتالعان زىمىراندار ۇشىرىلعانىن راستادى. مۇنداي قارۋ ءتۇرى بارىنشا كوپ زالال كەلتىرۋگە جانە يزرايلدىڭ كوپدەڭگەيلى اۋە قورعانىس جۇيەلەرىن اينالىپ وتۋگە ارنالعان.
سارسەنبى كۇنى يزرايل اسكەرى تەگەرانداعى بىرنەشە اسكەري شتابقا اۋە سوققىلارى جاسالعانىن حابارلادى.
يزرايل قورعانىس ارمياسىنىڭ مالىمەتىنشە، نىساندار قاتارىندا اياتوللا رەجيمىنە قارسى نارازىلىقتاردى باسۋعا جاۋاپتى يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ قاۋىپسىزدىك بولىمشەسىنىڭ شتابى، ىشكى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى جانە يراننىڭ بالليستيكالىق زىمىران كۇشتەرىنىڭ شتابى بولعان. سونداي-اق يراننىڭ بىرنەشە اۋە قورعانىس جۇيەسىنە سوققى جاسالعانى ايتىلدى.
كەيىن يزرايل اسكەريلەرى يراندا بارلاۋ ءمينيسترى ەسمايل حاتيبتىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى.