يران بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە 270 زىمىران مەن 1500 درون ۇشىردى
استانا. KAZINFORM –ب ا ءا- ءنىڭ ب ۇ ۇ- داعى تۇراقتى وكىلى ەل تۇرعىندارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ءال-اۋقاتى بيلىكتىڭ باسىمدىعى بولىپ قالا بەرەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ب ا ءا - ءنىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنداعى تۇراقتى وكىلى ەلشى موحامەد ابۋشاحابتىڭ حابارلاۋىنشا، يران سوڭعى 12 كۇندە ەل اۋماعىنا 270 كە جۋىق زىمىران مەن شامامەن 1500 درون ۇشىردى. سوققىلاردىڭ ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا، سونىڭ ىشىندە كوممەرتسيالىق پورتتارعا، اۋەجايلارعا جانە تۇرعىن ۇيلەرگە باعىتتالعانى اتاپ ءوتىلدى.
شابۋىل سالدارىنان 25 ەلدەن التى ادام قازا تاۋىپ، 120 دان استام ادام جاراقات الدى.
ب ا ءا وكىلى اتاپ وتكەندەي، اۋە قورعانىسى كۇشتەرى زىمىراندار مەن درونداردىڭ ايتارلىقتاي بولىگىنە توسقاۋىل جاساپ، ودان ءارى قيراۋلار مەن شىعىنداردىڭ الدىن العان.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلدەگى بارلىق تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ءال-اۋقاتى ب ا ءا ۇكىمەتىنىڭ باسىمدىعى بولىپ قالا بەرەدى. ديپلومات ب ا ءا قاقتىعىستى ۋشىقتىرۋعا تىرىسپايتىنىن، ءابۋ-دابي جاعدايدى باسەڭدەتۋگە كۇش سالعانىن جانە ديالوگقا شاقىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ءوز اۋماعىمىز، اۋە كەڭىستىگىمىز جانە اۋماقتىق سۋلارىمىزدىڭ يرانعا قارسى اگرەسسيا ءۇشىن پايدالانىلمايتىنىن انىق مالىمدەدىك، - دەپ اتاپ ءوتتى ەلشى.
ول سونداي-اق ەلدىڭ قاقتىعىستىڭ ودان ءارى شيەلەنىسۋىنە مۇددەلى ەمەس ەكەنىن، الايدا ەگەمەندىگىن، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىن جانە اۋماقتىق تۇتاستىعىن قورعاۋ ءۇشىن حالىقارالىق قۇقىق پەن ب ۇ ۇ جارعىسىنا سايكەس بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلدايتىنىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان دەيىن دۋباي اۋەجايى ماڭىنا درون قۇلاپ، شەتەلدىك ازاماتتار جاراقات العانىن حابارلادىق.
سونداي-اق تەگەران ايماقتاعى قاقتىعىس اياسىندا نىساندار ءتىزىمىن كەڭەيتۋ مۇمكىندىگىن حابارلاپ، ا ق ش پەن يزرايلگە قاتىستى ەكونوميكالىق ينفراقۇرىلىمعا قاۋىپ تونەتىنىن ەسكەرتكەنىن جازدىق.