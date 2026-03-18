يران بيلىگى تاعى ءبىر جوعارى لاۋازىمدى باسشىسىنىڭ قازا تاپقانىن راستادى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ مەملەكەتتىك ب ا ق-تارى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسىنىڭ حاتشىسى ءالي لاريدجانيدىڭ قازا تاپقانىن راستادى، دەپ حابارلايدى BBC اگەنتتىگى.
يراننىڭ مەملەكەتتىك اقپارات قۇرالدارىنىڭ جازۋىنشا، لاريدجاني ۇلىمەن، تاعى ءبىر شەنەۋنىكپەن جانە كۇزەتشىلەر توبىمەن بىرگە قازا تاپقان.
بۇعان دەيىن لاريدجانيدىڭ قازا تاپقانىن يزرايل قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاس مالىمدەگەن ەدى. تەگەران بۇل اقپاراتقا كۇنى بويى پىكىر بىلدىرمەي، تەك كەشكە قاراي راستادى.
سونىمەن قاتار يزرايل ارمياسى باسقا ءبىر سوققىنىڭ سالدارىنان «باسيدج» اسكەريلەندىرىلگەن قۇرىلىمىنىڭ قولباسشىسى گولامرەزا سۋلەيمانيدىڭ دە قازا تاپقانىن حابارلادى. 17-ناۋرىز، سەيسەنبى كۇنى كەشكە يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسى سۋلەيمانيدىڭ ءولىمىن رەسمي تۇردە راستادى.
- لاريدجاني مەن «باسيدج» قولباسشىسى تۇندە جويىلدى، — دەدى يسراەل كاتس.
ەسكە سالا كەتەيىك، ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا يراننىڭ جوعارى رۋحاني كوشباسشىسى ءالي حامەنەيدىڭ قازا تاپقانى بەلگىلى بولعان ەدى. كەيىنىرەك رەسپۋبليكادا جاڭا جوعارعى كوشباسشى بولىپ مودجاتابا حامەنەي سايلاندى.
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى