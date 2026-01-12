يران بيلىگى نارازىلىق اكسياسىن ۇيىمداستىرعاندار تۇتقىندالعانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى سوڭعى ەكى اپتا بويى ەلدە جالعاسىپ كەلە جاتقان نارازىلىق اكسياسىنىڭ نەگىزگى قاتىسۋشىلارى تۇتقىندالعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
11-قاڭتاردا يران ۇلتتىق پوليتسياسىنىڭ باستىعى احماد-رەزا رادان تارتىپسىزدىكتەرگە نەگىزگى قاتىسۋشى دەپ سانالاتىن ادامداردىڭ تۇندە تۇتقىندالعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى AFP اگەنتتىگى حابارلادى.
- كەشە تۇندە (سەنبى، 10-قاڭتار) تارتىپسىزدىكتەرگە نەگىزگى قاتىسۋشىلار تۇتقىندالدى، ولار قۇداي قالاسا، سوت ءىسىن جۇرگىزۋدەن كەيىن جازالانادى، - دەدى ول مەملەكەتتىك تەلەارناعا.
پوليتسيا باستىعى ۇستالعانداردىڭ سانىن نەمەسە ولاردىڭ جەكە باسىن ناقتىلاعان جوق.
نارازىلىق اكسيالارى كەزىندە ەلدە ينتەرنەتكە قاتاڭ شەكتەۋ قويىلعان. جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ NetBlocks مونيتورينگ ۇيىمى يراندا بۇكىل ەل بويىنشا بايلانىس ءۇزىلۋى 60 ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلعانىن حابارلادى.
ۇيىم مۇنداي شارالار ەل ءۇشىن ماڭىزدى كەزەڭدە ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ءال-اۋقاتىنا تىكەلەي قاۋىپ توندىرەتىنىن مالىمدەدى.
نورۆەگيادا ورنالاسقان ادام قۇقىقتارى Iran Human Rights ۇيىمى مالىمەتى بويىنشا، ەكى اپتاعا سوزىلعان نارازىلىق اكسيالارى كەزىندە يراندا كەم دەگەندە 192 ادام قازا تاپقان.
يران شەنەۋنىكتەرى بۇعان تۇسىنىكتەمە بەرگەن جوق.
بۇگىن يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى ا ق ش ەلگە شابۋىل جاساسا، ا ق ش اسكەري كۇشتەرى مەن يزرايل «زاڭدى نىسانا» بولاتىنىن ەسكەرتتى.