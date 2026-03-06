يران ازەربايجانعا جاسالعان سوققىعا قاتىسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى كازەم گاريبابادي ازەربايجاننىڭ ناحچىۆان حالىقارالىق اۋەجايى ماڭىندا بولعان دروندارمەن بايلانىستى وقيعاعا تەگەراننىڭ قاتىسى بار دەگەن اقپاراتتى جوققا شىعاردى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ باكۋدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
- يران كورشىلەس ەلدەرگە سوققى جاسامايدى. بۇل وقيعا مۇقيات تەرگەۋدى قاجەت ەتەدى، - دەدى ديپلومات AnewZ تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
Iran’s Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi has responded to reports that drones struck Nakhchivan International Airport in Azerbaijan, saying Tehran does not target neighbouring countries and that the incident must be investigated.— AnewZ (@Anewz_tv) March 5, 2026
Gharibabadi who was speaking to AnewZ… pic.twitter.com/zkL9OVOPfB
ول يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس ستراتەگياسى تاڭدامالى سيپاتقا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، يران تەك ءوز قارسىلاستارىنىڭ اسكەري بازالارىن ورنالاستىرۋعا اۋماعىن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن مەملەكەتتەردى عانا نىساناعا الۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار، يران قارۋلى كۇشتەرى باس شتابى دا ارنايى مالىمدەمە جاساپ، ازەربايجان باعىتىندا درونداردىڭ ۇشىرىلعانى تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعاردى.
الايدا ازەربايجاننىڭ قورعانىس مينيسترلىگى يراننىڭ بۇل شابۋىلعا قاتىسى بار ەكەنىن مالىمدەدى.
- يراننىڭ بۇگىن ازەربايجانعا قارسى جاسالعان درون شابۋىلىن جوققا شىعارۋى قابىلدانبايدى. ءبىز يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرى بۇل ورەسكەل مالىمدەمەلەرىن توقتاتىپ، بولعان وقيعا ءۇشىن كەشىرىم سۇراپ، كىنالىلەردى ءتيىستى جاۋاپكەرشىلىككە تارتادى دەپ كۇتەمىز. يران قارۋلى كۇشتەرىنە تيەسىلى ءتورت ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى ناحچىۆان وڭىرىنە شابۋىل جاساۋ ماقساتىندا باعىتتالعان. ونىڭ ءبىرىن ازەربايجان اسكەرى جويدى، ال قالعاندارى ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمدى، سونىڭ ىشىندە ساباق ءوتىپ جاتقان كەزدە ورتا مەكتەپ عيماراتىن نىساناعا العان. باقىتىمىزعا قاراي، مەكتەپكە باعىتتالعان درون ماقساتىنا جەتپەي، عيماراتتىڭ جانىندا قۇلاپ، جارىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو مالىمدەمەسىندە.
ناحچىۆانداعى وقيعادان كەيىن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ شۇعىل تۇردە ەلدىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن شاقىردى.
- ازەربايجانعا قارسى جاسالعان بۇل نەگىزسىز تەررور مەن اگرەسسيا اكتىسىنە توزبەيمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
يلحام اليەۆتىڭ ايتۋىنشا، بولعان جاعدايعا بايلانىستى ەلدىڭ قارۋلى كۇشتەرىنە جاۋاپ شارالارىن ازىرلەپ، ىسكە اسىرۋ تاپسىرىلعان. ول ازەربايجان ءوز قاۋىپسىزدىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن قورعاۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى قادامداردى جاسايتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ازەربايجان ب ا ق-تارى ەلدىڭ ەكسكلاۆ ايماعىنىڭ اۋماعىنا يران جاعىنان كەلگەن بولۋى مۇمكىن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى قۇلاعانىن حابارلاعان ەدى. وقيعا سالدارىنان ينفراقۇرىلىمعا زاقىم كەلىپ، زارداپ شەككەندەر تىركەلگەن.