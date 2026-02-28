يران پارسى شىعاناعىنداعى ا ق ش- تىڭ اسكەري نىساندارىنا شابۋىل جاسادى
استانا. KAZINFORM - قاتار، كۋۆەيت، ب ا ءا، باحرەين جانە ساۋد ارابياسىندا جارىلىستار بولعانى تۋرالى حابارلاندى، ءبىرقاتار ەلدەر زىمىرانداردى ۇستاپ قالۋ جانە اۋە كەڭىستىگىن جابۋ تۋرالى مالىمدەدى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ اممانداعى ءتىلشىسى.
يران پارسى شىعاناعىنداعى نىساندارعا شابۋىل جاساعانىن راستادى. ماقساتتار اراسىندا قاتارداعى ال-ۋدەيد اۋە بازاسى، كۋۆەيتتەگى ال-سالەم اۋە بازاسى، ب ا ءا- دەگى ال-دافرا اۋە بازاسى جانە باحرەيندەگى ا ق ش- تىڭ 5-فلوت بازاسى بار، دەپ حابارلايدى يراندىق Fars اگەنتتىگى.
قاتار قورعانىس مينيسترلىگى اۋە قورعانىس كۇشتەرى ەل اۋماعىنا باعىتتالعان بىرنەشە شابۋىلداردىڭ الدىن العانىن حابارلادى. ۆەدومستۆو بارلىق زىمىرانداردىڭ ماقساتقا جەتپەي ۇستالىپ قالعانىن اتاپ ءوتتى.
AFP اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، مينيسترلىكتىڭ مالىمدەمەسىنەن كەيىن قاتار استاناسى دوحادا قاتتى جارىلىستار بولعان. اۋە كەڭىستىگى جابىلىپ، Qatar Airways بارلىق رەيستەرىن توقتاتتى.
باحرەيندە ماناما قالاسىندا ا ق ش اسكەري نىساندارى ورنالاسقان اۋداندى زىمىرانمەن اتقىلاعاننان كەيىن جاڭا جارىلىستار بولعان. ەلدىڭ بيلىگى شابۋىلداردى «قارعىسى مول» دەپ اتادى جانە ولاردى ەلدىڭ ەگەمەندىگىنە نۇقسان كەلتىرۋ جانە قاۋىپسىزدىككە قاتەر ءتوندىرۋ دەپ سانادى.
ەر-ريادتا دا جارىلىستار بولدى. ساۋد ارابياسىنىڭ استاناسىندا اگەنتتىكتىڭ ەكى ءتىلشىسى يراننىڭ ايماقتاعى ا ق ش بازالارىنا جاسالعان شابۋىلدارى فونىندا قاتتى جارىلىس جانە ءبىرقاتار جارىلىستاردى حابارلادى.
ب ا ءا- دە شابۋىلدار سالدارىنان ءبىر ادام قازا تاپتى. قورعانىس مينيسترلىگى وسى جاعداي بويىنشا مالىمدەمە جاسادى.
يوردانيادا اسكەريلەر كورولدىك اۋماعىندا ەكى بالليستيكالىق زىمىراننىڭ ۇشىرىلۋىن ۇستاپ قالعاندارىن حابارلادى.
ال اراب ب ا ق- تارى كۋۆەيتتە، قاتاردا جانە ب ا ءا- دە قاتتى جارىلىستار بولعانىن مالىمدەدى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، يران ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى بىرلەسكەن ءىس-قيمىلدارىنا جاۋاپ رەتىندە ايماقتاعى امەريكالىق بازالارعا شابۋىل جاساۋدى جالعاستىرىپ وتىر.