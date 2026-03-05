يران پارسى شىعاناعىنداعى ا ق ش مۇناي تانكەرىنە شابۋىل جاسالعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - مۇناي كەمەسىنە قاتىستى وقيعا پارسى شىعاناعىنىڭ سولتۇستىگىندە يران، يزرايل جانە امەريكا قۇراما شتاتتارى اراسىنداعى شيەلەنىس جالعاسىپ جاتقان كەزدە بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بەيسەنبى كۇنى يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى كۇزەتشىلەر كورپۋسى يران كۇشتەرىنىڭ پارسى شىعاناعىنىڭ سولتۇستىگىندە سۋدا امەريكالىق تانكەرگە شابۋىل جاساعانىن حابارلادى. بۇل مالىمدەمەنى يراندىق ب ا ق تاراتتى.
حابارلامادا شابۋىلدان كەيىن كەمە ورتەنگەنى ايتىلعان.
- يسلام ريەۆوليۋتسياسى كۇزەتشىلەر كورپۋسى اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى پارسى شىعاناعىنىڭ سولتۇستىگىندە امەريكالىق مۇناي تانكەرىنە ءساتتى سوققى بەردى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
سونىمەن قاتار سوعىس جاعدايىندا ورمۋز بۇعازى ارقىلى ءوتۋ يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ باقىلاۋىندا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
يران اسكەريلەرى امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ، يزرايلدىڭ، ەۋروپا ەلدەرىنىڭ جانە ولاردىڭ وداقتاستارىنىڭ اسكەري، كوممەرتسيالىق جانە باسقا دا كەمەلەرى تەگەران بەلگىلەگەن ەرەجەلەردى ساقتاماي، بۇعاز ارقىلى ەركىن وتە المايتىنىن ەسكەرتتى.
امەريكالىق تانكەرگە جاسالعان شابۋىل تۋرالى اقپارات تاۋەلسىز تۇردە راستالمادى. ا ق ش بيلىگى يراننىڭ مالىمدەمەسىنە قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرگەن جوق.
سونىمەن قاتار ۇلى بريتانيانىڭ تەڭىز ساۋدا وپەراتسيالارى ورتالىعى (UKMTO) كۋۆەيت جاعالاۋىندا پارسى شىعاناعىنىڭ سولتۇستىگىندە مۇناي تانكەرىندە قۋاتتى جارىلىس بولعانىن حابارلادى. اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، كەمە زاقىمدانعان، سۋعا تۇسە باستاعان جانە ايماقتا مۇناي توگىلگەنى انىقتالعان.
ايتا كەتەيىك، ورمۋز بۇعازىنداعى جۇك تاسىمالى 90 پايىز تومەندەدى.