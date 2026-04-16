يران ا ق ش- تىڭ بلوكاداسىنا جاۋاپ رەتىندە قىزىل تەڭىزدى جابۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - يران اسكەري قىزمەتكەرلەرى نەگىزگى تەڭىز مارشرۋتتارىنا شەكتەۋلەردى كەڭەيتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يران اسكەريلەرى ا ق ش يران پورتتارىنا اسكەري- تەڭىز بلوكاداسىن جالعاستىرسا، قىزىل تەڭىز، سونداي-اق پارسى شىعاناعى مەن ومان تەڭىزى ارقىلى كەمە قاتىناسىن بوگەي الاتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى سارسەنبى كۇنى يراننىڭ جوعارى اسكەري كوماندوۆانيە «حاتام ال- انبيا» وكىلى گەنەرال الي ابدوللاحي حابارلادى.
مۇنداي مالىمدەمە يران مەملەكەتتىك تەلەديدارىندا تاراتىلدى. يران گەنەرالىنىڭ سوزىنشە، ا ق ش ارەكەتتەرى يراننىڭ ساۋدا كەمەلەرى مەن مۇناي تانكەرلەرىنە ءقاۋىپ ءتوندىرىپ، اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن بۇزۋى مۇمكىن.
- يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ كۇشتى قارۋلى كۇشتەرى پارسى شىعاناعى، ومان تەڭىزى جانە قىزىل تەڭىز ارقىلى ەكسپورت پەن يمپورتتىڭ جالعاسۋىنا جول بەرمەيدى، - دەدى ول.
«حاتام ال- انبيا» شتابى سونىمەن قاتار ا ق ش تاراپىنان جالعاسىپ جاتقان بلوكادا بەيبىت كەلىسىمدى بۇزۋ رەتىندە قاراستىرىلىپ، اتىستى توقتاتۋ رەجيمىنىڭ بۇزىلۋىنىڭ الدىن الا بەلگىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
يران بيلىگى ايماقتىق كەمە قاتىناسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن جانە ۇلتتىق مۇددەلەرىن قورعاۋ ءۇشىن ەسكالاتسيانىڭ جالعاسۋى جاعدايىندا شەشىمدى ارەكەت ەتەتىنىن مالىمدەدى.
بولجامدارعا قاراعاندا، قىزىل تەڭىزدى جابۋ ىقتيمالدىعى يران قولدايتىن يەمەندىك حۋسيتتەردىڭ قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلۋى مۇمكىن، ولار باب- ەل-ماندەب بۇعازى ماڭىنداعى كەمە قاتىناسىنا ىقپال ەتۋگە قابىلەتتى، بۇل الەمدىك ساۋدانىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ءبىز حۋسيتتەر دەگەن كىم ەكەنىن جانە ولار گازا سەكتورى سوعىسى كەزىندە كەمە قاتىناسىنا قالاي اسەر ەتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
سونىمەن قاتار، ساراپشىلار ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياسىنىڭ ايماق ەكونوميكاسىنا ىقپالىن باعالادى.