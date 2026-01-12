يران ا ق ش پەن يزرايلگە قاتاڭ ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ تاياۋ شىعىستاعى اسكەري بازالارى تەل-اۆيۆ پەن ۆاشينگتون تاراپىنان شابۋىل جاسالعان جاعدايدا يران ءۇشىن زاڭدى نىساناعا اينالادى.
بۇل تۋرالى جەكسەنبى، 11-قاڭتاردا يران پارلامەنتىنىڭ ءتوراعاسى مۇحاممەد-باگەر گاليباف مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى Anadolu اگەنتتىگى.
«ا ق ش اسكەري سوققى جاسايتىن بولسا، يزرايل دە، سونداي-اق ا ق ش- تىڭ اسكەري جانە تەڭىز نىساندارى دا ءبىز ءۇشىن نىساناعا اينالادى»، - دەدى سپيكەر دەپۋتاتتار الدىندا سويلەگەن سوزىندە. ونىڭ ۇندەۋىن يراننىڭ مەملەكەتتىك تەلەارناسى تىكەلەي ەفيردە كورسەتتى.
گاليباف بۇعان قوسا، ەلدە جالعاسىپ جاتقان جاپپاي نارازىلىقتار كەزىندە ا ق ش پەن يزرايل وپپوزيتسيا جاقتاستارىنا قولداۋ كورسەتىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 12 كۇندىك سوعىس كەزىندە قارسى تاراپ ىشكى تەرروريستەردى ىسكە قوسۋدى جوسپارلاعان، الايدا ول جۇزەگە اسپاعان. پارلامەنت ءتوراعاسىنىڭ سوزىنشە، قازىر ولار وسى جوسپاردى ىسكە اسىرۋعا كوشكەن.
«ءبىز تەرروريستەرمەن سوعىسىپ جاتىرمىز»، - دەدى گاليباف.
باسىلىم مالىمەتىنشە، ونىڭ ءسوز سويلەگەن ساتىندە كەيبىر دەپۋتاتتار انتيامەريكالىق ۇراندار دا ايتقان.
ايتا كەتەيىك، جۇما، 9-قاڭتاردا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران باسشىلارىن ەگەر نارازىلىققا شىققاندار قازا تاپسا، سالدارى اۋىر بولاتىنىن ەسكەرتكەن.
«ءبىز جاعدايدى مۇقيات باقىلاپ وتىرمىز. ەگەر ولار بۇرىنعىداي ادامداردى ولتىرە باستاسا، ءبىز ارالاسامىز. ءبىز ولاردى ەڭ اۋىر جەرىنە سوققى جاسايمىز»، - دەدى ترامپ اق ۇيدە سويلەگەن سوزىندە.
كونتەكست
سەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى يرانداعى نارازىلىق تانىتۋشىلارعا «كومەكتەسۋگە» دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
سول كۇنى 1979-جىلى تاقتان قۇلاتىلعان يران شاحىنىڭ ۇلى رەزا پەحليەۆي X الەۋمەتتىك جەلىسىندە تۇرعىندارعا ۇندەۋ جاريالاپ، جالپىۇلتتىق ەرەۋىلگە شاقىردى. ول نارازىلىقتاردىڭ ماقساتى رەتىندە ستراتەگيالىق ماڭىزى بار كوشەلەر مەن نىسانداردى باسىپ الىپ، ۇستاپ تۇرۋعا دايىندىقتى اتادى. بۇعان دەيىن ول ترامپتى يرانداعى جاعدايعا ارالاسۋعا ۇندەگەن.
يرانداعى نارازىلىقتار 2025-جىلعى 28-جەلتوقساندا باستالعان. ولار تەگەراندا ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ كۇرت قۇلدىراۋى جانە ەكونوميكالىق قيىندىقتاردىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى ورشىگەن. كەيىن ەلدىڭ كوپتەگەن قالاسىنا تاراعان.
8-قاڭتاردا تەگەراندا نارازىلىق كۇرت شيەلەنىسكەن. تارتىپسىزدىك بارىسىندا نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر كوپتەگەن نىساندى ورتەپ، قيراتقان: كوپ اۆتوبۋس پەن جەدەل جاردەم كولىكتەرى، 24 تۇرعىن ءۇي، 25 مەشىت، ەكى اۋرۋحانا، 26 بانك، سونداي-اق وزگە دە مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق عيماراتتار.
Human Rights Activist News Agency اگەنتتىگىنىڭ 10-قاڭتارداعى دەرەگىنشە، نارازىلىق كەزىندە 116 ادام قازا تاپقان (ونىڭ ىشىندە 37 كۇشتىك قۇرىلىم قىزمەتكەرى، ءتورت مەديتسينا قىزمەتكەرى جانە ءبىر پروكۋرور بار)، 2,6 مىڭنان اسا ادام جارالانعان، 2638 ادام ۇستالعان.