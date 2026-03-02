يران ا ق ش پەن يزرايل جاساعان سوققىلاردان كەيىن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋدى سۇرادى - ترامپ
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ا ق ش پەن يزرايل يراننىڭ اسكەري جانە ساياسي ينفراقۇرىلىمىنا سوققى جاساعاننان كەيىن يراننىڭ جاڭا باسشىلىعى كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋدى ۇسىنعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوققىلار سالدارىنان يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى اياتوللا ءالي حامەنەي جانە ءبىرقاتار جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىك قازا تاپقان.
- ولار كەلىسسوز جۇرگىزگىسى كەلەدى، مەن بۇعان كەلىستىم، - دەدى ترامپ The Atlantic جۋرنالىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
سونداي-اق، ول يران مۇنداي قادامعا بۇعان دەيىن دە بارا الار ەدى دەپ اتاپ ءوتتى. ترامپ كەلىسسوزدەردىڭ ناقتى قاشان باستالاتىنىن ناقتىلامادى، ءبىراق الدىڭعى كەلىسسوزدەرگە قاتىسقان كەيبىر يراندىق رەسمي تۇلعالاردىڭ سوققىلار كەزىندە قازا تاپقانىن ايتتى.
- بۇل ادامداردىڭ كوپشىلىگى قازا بولدى. ولار بۇعان دەيىن كەلىسىمگە كەلۋى كەرەك ەدى. مامىلە جاساي الار ەدى. الايدا ولار تىم ايلاكەرلىك تانىتتى، - دەدى ترامپ.
ول اقش ارەكەتتەرى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە حالىقتى قورعاۋعا باعىتتالعانىن باسا ايتتى. وپەراتسيالار ناتيجەسىندە يراننىڭ 48 جەتەكشىسى قازا تاپقان جانە امەريكالىق اسكەريلەردىڭ ارەكەتى «جوسپاردان وزىق» جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن ترامپ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا قويىلعان مىندەتتەر تولىق ورىندالعانعا دەيىن جالعاساتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، اقپان ايىنىڭ سوڭىندا ا ق ش يران نىساندارىنا قارسى «ەپيكالىق قاھار» وپەراتسياسىن جۇرگىزدى. جاۋاپ رەتىندە يران يزرايلگە جانە تاياۋ شىعىستاعى امەريكالىق اسكەري نىساندارعا سوققى جاسادى، ال دۋباي مەن ابۋ-دابي قالالارىندا كۇشتى جارىلىستار بولدى.
يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەي قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى - ونىڭ رەزيدەنتسياسىنا 30 بومبا تاستالعان. يران دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، سوققىلار سالدارىنان ەلدە 200 دەن استام ادام قازا تاۋىپ، 700 دەن استامى جارالانعان. شابۋىلدار يراننىڭ 14 پروۆينتسياسىن قامتىدى.
سونىمەن قاتار، دۋباي اۋەجايىنا دا سوققى جاسالدى. يران اۋماعىندا جۇرگەن قازاقستاندىقتار ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىلىگى شۇعىل بايلانىس ءتارتىبى مەن ەلدەن شىعۋ مۇمكىندىكتەرىن ءتۇسىندىردى.