يران ا ق ش-پەن جوسپارلانعان كەلىسسوزدەن باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - يران امەريكالىق تاراپقا يسلامابادتا وتەتىن كەلىسسوزدەرگە قاتىسپايتىنىن جەتكىزدى. جيىن بۇگىن، ياعني 22-ساۋىرگە جوسپارلانعان، دەپ حابارلايدى Report.
- يران دەلەگاتسياسى پاكىستان ارقىلى امەريكالىق تاراپقا سارسەنبى كۇنى كەلىسسوزدەر يسلامابادتا بولمايتىنىن جانە قازىرگى ۋاقىتتا وعان قاتىسۋعا ەشقانداي مۇمكىندىك جوق ەكەنىن جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
دەرەككوزدىڭ مالىمدەۋىنشە، يران مۇنداي شەشىمدى ا ق ش ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداماعاندىقتان قابىلداعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا باستاپ، ءبىرقاتار قالاعا سوققى جاساعان بولاتىن. بۇل قادام تاياۋ شىعىستا جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە جانە پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ قاقتىعىسقا تارتىلۋىنا، سونداي-اق ورمۋز بۇعازىنىڭ بلوكتالۋىنا الىپ كەلدى.
يران، ا ق ش جانە ولاردىڭ وداقتاستارى 2026 -جىلعى 8-ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەن، ول 21- 22-ءساۋىر ءتۇنى اياقتالدى.
تاراپتار پاكىستاندا قاقتىعىستى رەتتەۋ بويىنشا كەلىسسوزدەر وتكىزگەن. الايدا 11-12-ساۋىردە وتكەن العاشقى راۋند ناقتى ناتيجە بەرمەدى.
ورمۋز بۇعازى اينالاسىنداعى جاعداي ءالى دە بەلگىسىز كۇيدە قالىپ وتىر: ونى جابۋ جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق داعدارىستى تۋدىرعان. تاراپتار ونى ءارتۇرلى ۋاقىتتا اشىلعانىن مالىمدەگەنىمەن، ءىس جۇزىندە ايماقتاعى كەمە قاتىناسى توقتاپ قالعان.
ەندى ەۋروپالىق وداق ورمۋز بۇعازىنداعى جاعدايعا بايلانىستى يرانعا قارسى سانكسيالار ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.