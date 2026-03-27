    18:15, 27 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يران ا ق ش اسكەرى ورنالاسقان قوناق ۇيلەرگە شابۋىل جاسايتىنىن ايتىپ، قورقىتتى

    استانا. KAZINFORM - تەگەران مالىمدەمەلەرى پارسى شىعاناعىنداعى ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا قاۋىپ توندىرەدى.

    ا
    Фото: IRNA

    Tasnim اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، يران ايماقتاعى قوناق ۇيلەر مەن باسقا دا ازاماتتىق، اسىرەسە امەريكالىق اسكەرلەر ورنالاسقان نىساندار نىساناعا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.

    يران قارۋلى كۇشتەرىنىڭ وكىلى ابولفازل شەكارچي ا ق ش اسكەرى پايدالاناتىن نىساندار زاڭدى نىسانا بولىپ سانالاتىنىن مالىمدەدى.

    - امەريكا اسكەرى ورنالاسقان قوناق ءۇي بىزدىڭشە امەريكا نىسانى بولىپ سانالادى، - دەدى ول مەملەكەتتىك تەلەارناعا بەرگەن سۇحباتىندا.

    يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسيالىق گۆارديا كورپۋسى دا بەيبىت تۇرعىنداردى امەريكالىق كۇشتەر ورنالاسقان ايماقتاردان كەتۋگە شاقىرىپ، مۇنداي نىساندارعا شابۋىل جاسالۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ەسكەرتتى.

    قازىرگى ۋاقىتتا ا ق ش تاراپىنان بۇل مالىمدەمەلەرگە رەسمي تۇسىنىك جاسالعان جوق.

    ءبىز بۇعان دەيىن ا ق ش كونگرەسى مۇشەلەرىنىڭ يرانعا ا ق ش اسكەرىن ورنالاستىرۋعا نارازىلىق بىلدىرگەنىن حابارلاعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
