يران ا ق ش اسكەرى ورنالاسقان قوناق ۇيلەرگە شابۋىل جاسايتىنىن ايتىپ، قورقىتتى
استانا. KAZINFORM - تەگەران مالىمدەمەلەرى پارسى شىعاناعىنداعى ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا قاۋىپ توندىرەدى.
Tasnim اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، يران ايماقتاعى قوناق ۇيلەر مەن باسقا دا ازاماتتىق، اسىرەسە امەريكالىق اسكەرلەر ورنالاسقان نىساندار نىساناعا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
يران قارۋلى كۇشتەرىنىڭ وكىلى ابولفازل شەكارچي ا ق ش اسكەرى پايدالاناتىن نىساندار زاڭدى نىسانا بولىپ سانالاتىنىن مالىمدەدى.
- امەريكا اسكەرى ورنالاسقان قوناق ءۇي بىزدىڭشە امەريكا نىسانى بولىپ سانالادى، - دەدى ول مەملەكەتتىك تەلەارناعا بەرگەن سۇحباتىندا.
يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسيالىق گۆارديا كورپۋسى دا بەيبىت تۇرعىنداردى امەريكالىق كۇشتەر ورنالاسقان ايماقتاردان كەتۋگە شاقىرىپ، مۇنداي نىساندارعا شابۋىل جاسالۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ەسكەرتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا ا ق ش تاراپىنان بۇل مالىمدەمەلەرگە رەسمي تۇسىنىك جاسالعان جوق.
ءبىز بۇعان دەيىن ا ق ش كونگرەسى مۇشەلەرىنىڭ يرانعا ا ق ش اسكەرىن ورنالاستىرۋعا نارازىلىق بىلدىرگەنىن حابارلاعان ەدىك.
