يران اۋە كەڭىستىگىنىڭ ءبىر بولىگىن اشتى
استانا. KAZINFORM - يران ءوزىنىڭ اۋە كەڭىستىگىنىڭ ءبىر بولىگىن اۋە رەيستەرى ءۇشىن اشقانىن حابارلادى، دەپ جازادى انادولى.
يران ازاماتتىق اۆياتسيا باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 07:00-دەن باستاپ ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنىڭ كەيبىر ۋچاسكەلەرى ۇشۋلارعا قولجەتىمدى بولعان.
مالىمدەمەدە يراننىڭ شىعىس بولىگىندەگى اۋە كەڭىستىگى حالىقارالىق رەيستەر ءۇشىن اشىلعانى، ال ىشكى رەيستەر قاجەتتى رەتتەۋشى راسىمدەر اياقتالعاننان كەيىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن قايتا جانداناتىنى اتاپ وتىلگەن.
وسىعان دەيىن اقپان ايىنىڭ اياعىندا قازاقستان تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى يران، يزرايل، سيريا، يراك، يوردانيا جانە ليۆان اۋە كەڭىستىگىنىڭ ۇستىنەن، شەگىندە جانە ماڭىندا ۇشۋعا تولىق تىيىم ەنگىزگەنىن جازعان ەدىك.
تاياۋ شىعىستاعى جاعداي تۇركيانىڭ اۋە كەڭىستىگىنە جۇكتەمەنى كوبەيتكەنى دە بەلگىلى بولدى.
بۇدان بولەك، يتاليا، يسپانيا جانە اۆستريا ا ق ش-قا اسكەري قولداۋ كورسەتۋدەن باس تارتىپ، يرانعا قارسى وپەراتسيادا وزدەرىنىڭ اۋە كەڭىستىگى مەن ينفراقۇرىلىمىن پايدالانۋعا شەكتەۋ قويدى.