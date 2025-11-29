ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:57, 29 - قاراشا 2025 | GMT +5

    يران 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبەسىنە قارسىلىق تانىتتى

    استانا. KAZINFORM - يسلام رەسپۋبليكاسى كەلەسى اپتادا ۆاشينگتوندا وتەتىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق كەزەڭىنىڭ جەرەبەسىنە قارسىلىق تانىتتى. بۇعان ا ق ش- تىڭ يراندىق دەلەگاتسيانىڭ بىرنەشە مۇشەسىنە ۆيزا بەرۋدەن باس تارتۋى سەبەپ بولدى، دەپ حابارلايدى France 24.

    ا
    Фото: Tasnim News Agency

    tasnim News Agency دەرەگىنشە، ا ق ش 5-جەلتوقساندا وتەتىن جەرەبەگە قاتىسۋى ءتيىس بولعان يراندىق دەلەگاتسيانىڭ تەك ءتورت مۇشەسىنە عانا ۆيزا بەرگەن. ۆيزا بەرىلمەگەندەردىڭ قاتارىندا يران فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى مەحدي تادج دا بار.

    - ءبىز ف ي ف ا- عا قابىلدانعان شەشىمدەردىڭ سپورتتىق قاعيداتتارعا ەش قاتىسى جوق ەكەنىن حابارلادىق. سوندىقتان يراندىق دەلەگاتسيا مۇشەلەرى الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبەسىنە قاتىسپايدى، - دەپ كەلتىرەدى France 24 يران فۋتبول فەدەراتسياسى باسپا ءسوز حاتشىسىنىڭ ءسوزىن.

    فرانسۋز باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، فەدەراتسيا باسشىسى مەحدي تادج ف ي ف ا پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينوعا بۇل شەشىمنىڭ ساياسي سيپاتتا ەكەنىن ايتىپ، ا ق ش مۇنداي ارەكەتتەن باس تارتۋى ءتيىس ەكەنىن جەتكىزگەن.

    2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى العاش رەت جاڭا فورماتتا وتەدى. فينالدىق كەزەڭگە 48 كوماندا قاتىسادى. جارىس ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكا اۋماعىندا وتەدى.

    يران ۇلتتىق قۇراماسى ازيا فۋتبول كونفەدەراتسياسىنىڭ ىرىكتەۋ تۋرنيرىندەگى كورسەتكىشىنىڭ ناتيجەسىندە 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا جولداما الدى.

    يسلام رەسپۋبليكاسى قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق كەزەڭىنە قاتارىنان ءتورتىنشى رەت جانە تاريحىندا جەتىنشى رەت قاتىسپاق.

    بۇعان دەيىن ترامپ اكىمشىلىگى ا ق ش ۆيزاسىن راسىمدەۋ پروتسەسىن فۋتبول جانكۇيەرلەرى ءۇشىن جىلدامداتۋعا ارنالعان FIFA Pass باعدارلاماسىن تانىستىرعان بولاتىن.

    سوڭعى جاڭالىقتار