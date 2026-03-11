يران 1300 بەيبىت تۇرعىننىڭ قازا تاپقانىن جانە مىڭداعان عيماراتتىڭ قيراعانىن مالىمدەدى
استانا. قازاقپارات - 28-اقپاننان بەرى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ اسكەري شابۋىلدارىنان يراندا 1300 دەن استام بەيبىت تۇرعىن قازا تاۋىپ، 9669 تۇرعىن ءۇي قيرادى. بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى يراننىڭ ب ۇ ۇ-داعى ەلشىسى جانە تۇراقتى وكىلى ءامىر سايد يراۆاني مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قيراعان عيماراتتاردىڭ قاتارىندا 7943 تۇرعىن ءۇي، 1617 ساۋدا جانە قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى، 32 مەديتسينالىق جانە فارماتسەۆتيكالىق نىسان، 65 مەكتەپ جانە باسقا دا ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى، 13 قىزىل جارتى اي عيماراتى جانە بىرنەشە ەلەكترمەن جابدىقتاۋ نىساندارى بار.
- ولار ەل بويىنشا بەيبىت تۇرعىندار مەن ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمدى ادەيى جانە تاڭداماي نىساناعا الىپ وتىر. بۇل ارەكەتتەر حالىقارالىق قۇقىقتى تولىقتاي ەلەمەۋشىلىك، - دەدى يراۆاني.
ول تىعىز قونىستانعان تۇرعىن ءۇي اۋداندارى مەن نەگىزگى ازاماتتىق ينفراقۇرىلىم ادەيى نىساناعا الىنىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، شابۋىلدار جالعاسقان سايىن قازا تاپقاندار سانى ارتىپ كەلەدى.
مىسال رەتىندە يراۆاني سەنبى كۇنى كەشكە تەگەران مەن باسقا دا قالالارداعى مۇناي قويمالارىنا جاسالعان كۇشتى سوققىلاردى كەلتىردى. بۇل شابۋىلدار اتموسفەراعا كوپ مولشەردە قاۋىپتى جانە ۋلى زاتتار شىعاردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جارىلىستار اۋانىڭ قاتتى لاستانۋىنا جانە دەنساۋلىققا، اسىرەسە بالالار، ايەلدەر، قارتتار جانە اۋرۋى بار ادامدار ءۇشىن اۋىر قاۋىپ توندىرگەن. ول يران قىزىل جارتى اي قوعامىنىڭ دەرەكتەرىن كەلتىردى.
- بۇل شابۋىلدار سونىمەن قاتار ب ۇ ۇ-نىڭ كليماتتىڭ وزگەرۋى تۋرالى نەگىزدەمەلىك كونۆەنسياسى مەن بيولوگيالىق ارتۇرلىلىك تۋرالى كونۆەنسيانى قوسا العاندا، حالىقارالىق ەكولوگيالىق مىندەتتەمەلەردى بۇزادى، - دەدى ول.
يراۆاني سونىمەن قاتار سەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ تەگەرانداعى مەحراباد اۋەجايىنا جاسالعان شابۋىل تۋرالى ايتتى. بىرنەشە ازاماتتىق ۇشاق پەن اۋەجاي ينفراقۇرىلىمى قيرادى. حورموزگان پروۆينسياسىنداعى كەشم ارالىنداعى تۇشىلاندىرۋ قوندىرعىسىنا دا سوققى بەرىلىپ، 30 اۋىلدى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇزىلدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ يزرايل ليۆاننىڭ بەيرۋت قالاسىنداعى رامادا قوناق ۇيىنە «قاساقانا تەرروريستىك شابۋىل» جاساپ، ءتورت يراندىق ديپلومات قازا تاپتى.
- حالىقارالىق قاۋىمداستىق يران حالقىنا قارسى بۇل قاندى سوعىستى توقتاتۋ ءۇشىن دەرەۋ شارالار قابىلداۋى كەرەك. ءبىز حالقىمىزدى، اۋماعىمىزدى جانە تاۋەلسىزدىگىمىزدى قورعاۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارانى قابىلدايمىز، - دەدى يراۆاني.
بۇدان بۇرىن ا ق ش يرانمەن قاقتىعىستىڭ العاشقى كۇندەرىندە 5,6 ميلليارد دوللار جۇمساعانىن جازعان ەدىك.