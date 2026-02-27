يراكتاعى توپ ا ق ش پەن يران اراسىنداعى ىقتيمال ۇزاق سوعىسقا دايىندالۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - يران توڭىرەگىندەگى شيەلەنىس كۇشەيگەن جاعدايدا يراكتاعى ىقپالدى يراندى قولداۋشى توپتاردىڭ ءبىرى ا ق ش سوققى جاساعان جاعدايدا ۇزاق مەرزىمدى اسكەري تەكەتىرەسكە دايىندالۋ قاجەتتىگىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يراكتىڭ شەيىتتىك قارۋلى «كاتايب حەزبوللا» توبى مالىمدەمە تاراتىپ، ا ق ش تاراپىنان سوققىلار باستالعان جاعدايدا كورشىلەس يران اۋماعىندا ۇزاققا سوزىلاتىن تيتىقتاتۋ سوعىسىنا دايىن بولۋعا شاقىردى.
- ايماقتاعى قاۋىپتى شيەلەنىستى بىلدىرەتىن امەريكالىق قاۋىپ-قاتەرلەر مەن اسكەري كۇشتىڭ ارتۋى اياسىندا ىقتيمال ۇزاق سوزىلىپ، قالجىراتاتىن سوعىسقا دايىندالۋ قاجەت، - دەلىنگەن بەيسەنبى كۇنى جاريالانعان مالىمدەمەدە.
توپ سونداي-اق يراكتىڭ سولتۇستىگىندەگى يراك كۇردىستانى ۇكىمەتىن جاۋلاسىپ جۇرگەن شەتەلدىك كۇشتەرمەن ىقتيمال استىرتىن كەلىسىمنىڭ سالدارى تۋرالى ەسكەرتىپ، مۇنداي ارەكەتتەر ءوڭىر قاۋىپسىزدىگىنە قوسىمشا قاتەر ءتوندىرۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن قوزعالىس وكىلدەرى اسكەري ءىس-قيمىلدار باستالعان جاعدايدا ۆاشينگتوندى وراسان شىعىندار تۋرالى ەسكەرتكەن. قارۋلى قۇرىلىمداردىڭ ءبىرىنىڭ قولباسشىسى AFP اگەنتتىگىنە بەرگەن تۇسىنىكتەمەسىندە يرانعا سوققى جاسالعان جاعدايدا ولاردىڭ توبى جوعارى ىقتيمالدىقپەن ارالاساتىنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، تەگەران ستراتەگيالىق ماڭىزدى وداقتاس رەتىندە قاراستىرىلادى، ال يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى كەز كەلگەن شابۋىل توپ مۇددەلەرىنە تىكەلەي قاۋىپ توندىرەدى.
وتكەن جىلى يزرايل مەن يران اراسىنداعى 12 كۇندىك قاقتىعىس كەزىندە ا ق ش سانكسياسىنا ىلىككەن يراكتىق قارۋلى جاساقتار قارسىلاسۋعا تىكەلەي قاتىسپاعان. الايدا توپ قولباسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ەگەر سوققىلار تەگەرانداعى رەجيمدى وزگەرتۋگە باعىتتالسا، ولار بۇل جولى ابدىراپ قالمايدى.
ا ق ش بۇگىنگە دەيىن وڭىرگە اسكەري كەمەلەر مەن جويعىش ۇشاقتار جىبەردى. بۇل كەيىنگى ونجىلدىقتاعى تاياۋ شىعىسقا جىبەرىلگەن اسكەردىڭ ەڭ زورى بولىپ وتىر. ا ق ش پرەزيدەنتى Donald Trump بۇعان دەيىن يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى بويىنشا كەلىسسوزدەر ءساتسىز اياقتالعان جاعدايدا كۇش قولدانۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن.
بەيسەنبى كۇنى اقش پەن يران وكىلدەرى اراسىنداعى كونسۋلتاتسيالاردىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى ءوتتى.
يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي يراندىق تەلەارناعا كەلىسسوزدەر وتە جاقسى ىلگەرىلەپ جاتقانىن ايتتى.
ا ق ش- يران كەلىسسوزدەرىندە اراعايىن بولىپ وتىرعان وماننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بادر ءال-بۋسايدي تاراپتار كەلەسى اپتادا ۆەنادا تەحنيكالىق دەڭگەيدە قوسىمشا كەلىسسوز راۋندىن وتكىزۋگە كەلىسكەنىن حابارلادى.