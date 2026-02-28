ق ز
    20:13, 28 - اقپان 2026 | GMT +5

    يراكتاعى اسكەري بازا شابۋىلعا ۇشىرادى

    استانا. KAZINFORM - يراكتاعى دجۋرف اس-ساحار اۋدانىندا ورنالاسقان «حاشد اش-شاابي» (حالىقتىق موبيليزاتسيا كۇشتەرى) قۇرامىنا كىرەتىن يران اسكەري كۇشتەرىنىڭ بازاسىنا اۋەدەن شابۋىل جاسالدى، دەپ جازدى اگەنتتىكتىڭ اممانداعى ءتىلشىسى.

    В Ираке атакована база проиранского формирования к югу от Багдада: есть погибшие
    Фото: Shafaq News

    شابۋىلدىڭ ماقساتى - «حاشد اش-شاابي» قۇرامىنداعى ىقپالدى توپتاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالاتىن «كاتايب حەزبوللا» توبىنىڭ 47-بريگاداسى بولدى. AFP اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، بازا وققا ۇشىراعان، سونىڭ سالدارىنان بىرنەشە ادام قازا تاۋىپ، جاراقات العان.

    «حاشد اش-شاابي» وكىلى Reuters اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا شابۋىلدان كەم دەگەندە ەكى سارباز قازا تاۋىپ، تاعى ۇشەۋى اۋىر جاراقات العانىن حابارلادى. «حەزبوللامەن» بايلانىسى بار ليۆاندىق Al-Mayadeen تەلەارناسى دا ەكى قازا تاپقان جانە بىرنەشە جاراقات العان ساربازدار تۋرالى حابارلادى.

    يراكتىڭ Shafaq News اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، شابۋىل ۆاۆيلون پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان «حاشد اش-شاابي» كۇشتەرىنە تيەسىلى وبەكتىلەرگە جاسالعان. يراكتىڭ بىرىككەن وپەراتسيالار كوماندوۆانياسى ەكى ادامنىڭ قازا تاۋىپ، ءۇش ادامنىڭ جاراقات العانىن راستاپ، اۆياۋداردىڭ قاينار كوزىن ناقتىلامادى.

    بۇل ينتسيدەنت ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى بىرلەسكەن ارەكەتتەرىنەن كەيىن جانە يراننىڭ ايماقتاعى وبەكتىلەرىنە جاسالعان زىمىران شابۋىلدارى تۋرالى مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن بولىپ وتىر.

