يراك يرانمەن شەكاراداعى ءۇش وتكىزۋ بەكەتىن قايتا اشىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - يراك بيلىگى يرانمەن شەكارادا ۋاقىتشا جابىلعان وتكىزۋ بەكەتتەرىنىڭ جۇمىسىن قايتا جانداندىرۋ ءتارتىبىن بەلگىلەدى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلايدى.
يراك 13-قىركۇيەكتەن باستاپ يرانمەن شەكارادا ورنالاسقان شەيب، شالامچە جانە ماندالي باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتتەرى ارقىلى جولاۋشىلار مەن ساۋدا تاسىمالىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن قالپىنا كەلتىرە باستادى. بۇل شەشىم پرەمەر-مينيستر ءالي ءاز-زەيديدىڭ وكىمىمەن قابىلدانعانىن يراك قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ اقپاراتتىق ءبولىمى مالىمدەدى.
ەكى وتكىزۋ بەكەتىندە جولاۋشىلار قاتىناسى قايتا جانداندى. ال ءۇش وتكىزۋ بەكەتىندەگى ساۋدا قاتىناسى 17-قىركۇيەككە دەيىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن قالپىنا كەلتىرىلەدى.
بۇل شەشىم شەكاراداعى احۋال، تەحنيكالىق جۇيەلەر مەن باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ جۇمىس ءتارتىبى تەكسەرىلگەننەن كەيىن قابىلداندى. يراك بيلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، مۇنداي شارالار شەكارا قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتىپ، ازاماتتار مەن جۇكتىڭ كەدەرگىسىز ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
بۇعان نە سەبەپ؟
يراك 12-قىركۇيەكتە اكىمشىلىك جانە ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، قاۋىپسىزدىككە قاتىستى زاڭ بۇزۋدى تەرگەۋ ءۇشىن وتكىزۋ بەكەتتەرىن ۋاقىتشا جاپقان بولاتىن.
بۇل وقيعا باعدادتىڭ ساۋد ارابياسىنداعى نىساندارعا جاسالعان سوققىلاردىڭ يراكتىڭ مايسان پروۆينتسياسىنان باستاۋ العانىن راستاعاننان كەيىن تۋىندادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ساۋد ارابياسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇعان دەيىن «شىعىس-باتىس» مۇناي قۇبىرىنا شابۋىل جاساعان بىرنەشە درون يراك اۋماعىنان ۇشىرىلعانىن حابارلاعان.
سوققىنىڭ سالدارىنان مۇناي قۇبىرى زاقىمدانىپ، بىرنەشە ادام زارداپ شەكتى. ەر-رياد يراك ۇكىمەتى باسشىسىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا ازىرگە قارىمتا سوققى بەرمەي وتىرعانىن مالىمدەدى.
يراك وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر
وسى وقيعادان كەيىن يراك پرەمەر-ءمينيسترى مايسانداعى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ قولباسشىسى مەن ءوڭىر پوليتسياسى باسشىسىن قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. سونداي-اق جەرگىلىكتى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ باسشىلارىنا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزۋدى تاپسىردى.
باعداد شەكارا وتكەلدەرىنىڭ ۋاقىتشا جابىلۋىن جەدەل جاعدايدى، تەحنيكالىق جۇيەلەردى جانە شەكاراداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءتارتىبىن تەكسەرۋمەن بايلانىستىردى.
سونىمەن بىرگە يراكتىڭ Shafaq News اگەنتتىگى دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ، شەكارا وتكەلدەرىنىڭ جابىلۋى تەگەرانعا ەكونوميكالىق قىسىم جاساۋ ماقساتىندا قولعا الىنعانىن حابارلادى. دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، يراننان يراكقا ماتەريالدار، قارۋ-جاراق جانە دروندار وندىرۋگە ارنالعان جابدىقتار جەتكىزىلىپ، كەيىن ولاردى قارۋلى توپتار ساۋد ارابياسىنا شابۋىل جاساۋ ءۇشىن پايدالانعان. بۇل اقپارات رەسمي تۇردە راستالعان جوق.
يران قولدايتىن قارۋلى توپتاردى بىرىكتىرەتىن «يراك يسلام قارسىلىعى» ۇيىمى شابۋىلعا قاتىسى بارىن جوققا شىعارىپ، تەرگەۋگە كومەكتەسۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. ازىرگە شابۋىلعا جاۋاپكەرشىلىكتى ەشكىم ءوز موينىنا العان جوق.
يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 14-قىركۇيەكتە تەگەراننىڭ شابۋىلعا قاتىسى بار دەگەن ايىپتاۋلاردى جالعان دەپ باعالادى. بۇعان دەيىن يران تاراپى يران-يراك شەكاراسىنا جاقىن جەردەن انىقتالعان درونداردى ۇشىرۋ الاڭدارىنا قاتىستى بىرلەسكەن تەرگەۋ جۇرگىزۋدى ۇسىنعان بولاتىن. يراك پرەمەر-ءمينيسترى بۇل باستامانى قولدادى.
بۇل رەتتە ەكى ەل اراسىنداعى شەكارا تولىق جابىلعان جوق. وسى كۇندەرى تاعى ەكى وتكىزۋ بەكەتى جولاۋشىلار مەن كوممەرتسيالىق جۇكتەردى تاۋلىك بويى وتكىزىپ وتىردى.
بۇعان دەيىن يراكتا قاۋىپسىزدىك شارالارىنا بايلانىستى ءبىرقاتار شەكارا بەكەتى جابىلعانى حابارلانعان بولاتىن.