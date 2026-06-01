يراك ساۋد ارابياسى شەكاراسى ماڭىنان ءىرى مۇناي كەن ورنىن تاپتى
استانا. KAZINFORM - يراك ساۋد ارابياسىمەن شەكارا ماڭىنان ءىرى مۇناي كەن ورنىن انىقتادى. ەلدىڭ مۇناي مينيسترلىگى بۇل جاڭالىقتى سوڭعى جىلدارداعى ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ەڭ ماڭىزدى وقيعالاردىڭ ءبىرى دەپ باعالاپ وتىر، دەپ حابارلايدى euronews.
الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، يراكتىڭ وڭتۇستىگىندەگى نادجاف پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان Qurnain بارلاۋ بلوگىنداعى كەن ورنىندا 8,8 ميلليارد باررەلدەن استام مۇناي قورى بولۋى مۇمكىن.
Qurnain ۋچاسكەسى يراكتىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، باعدادتان شامامەن 180 شاقىرىم قاشىقتىقتا جانە ساۋد ارابياسىمەن شەكارالاس ايماقتا ورنالاسقان. اۋماعى 8773 شارشى شاقىرىمدى قۇرايتىن بۇل ءوڭىر مۇناي بارلاۋ جۇمىستارى ءۇشىن ەڭ پەرسپەكتيۆالى ايماقتاردىڭ ءبىرى سانالادى. كەن ورنىن بارلاۋ جانە يگەرۋ تۋرالى كەلىسىمگە 2024 -جىلعى 17-قازاندا قول قويىلعان.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، Shams-11 بارلاۋ ۇڭعىماسىندا جۇرگىزىلگەن بۇرعىلاۋ جۇمىستارى ناتيجەسىندە تاۋلىگىنە 3248 باررەل وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جەڭىل مۇناي قورى انىقتالعان.
بۇل تۋرالى يراكتىڭ مۇناي ءمينيسترى حايان ابدۋل عاني مەن قىتايلىق ZhenHua Oil كومپانياسى وكىلدەرىنىڭ كەزدەسۋىندە ءمالىم بولدى. تاراپتار كەن ورنىن يگەرۋ بارىسىن تالقىلاپ، بارلاۋ مەن ءوندىرۋ جۇمىستارىن جەدەلدەتۋ ءۇشىن زاماناۋي بۇرعىلاۋ تەحنولوگيالارىن پايدالانۋ ماسەلەسىن قاراستىردى.
سونىمەن قاتار باعداد باسرا پروۆينتسياسىنان سيريا شەكاراسىنا جاقىن ورنالاسقان حاديتا قالاسىنا دەيىن تارتىلاتىن ءىرى مۇناي قۇبىرى جوباسىن جۇزەگە اسىرۋدى جەدەلدەتىپ جاتىر. قۇبىردىڭ جوسپارلانعان وتكىزۋ قۋاتى تاۋلىگىنە 2,5 ميلليون باررەلدى قۇرايدى.
ا ق ش ەنەرگەتيكالىق اقپارات باسقارماسىنىڭ (EIA) باعالاۋىنشا، يراك دالەلدەنگەن مۇناي قورى بويىنشا الەمدە بەسىنشى ورىندا تۇر. ەلدىڭ مۇناي قورى شامامەن 145 ميلليارد باررەلگە باعالانادى. بۇل تاياۋ شىعىستاعى جالپى قوردىڭ شامامەن %17 ىن جانە الەمدىك قوردىڭ %8 ىن قۇرايدى.
بۇعان دەيىن يراك ورمۋز بۇعازىن اينالىپ ءوتىپ، سيريا ارقىلى مۇناي ەكسپورتتاي باستاعانى بەلگىلى بولدى.