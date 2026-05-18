يرانداعى سوعىس قاي كومپانيالارعا ەڭ كوپ شىعىن اكەلدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يران اراسىنداعى سوعىس الەم بويىنشا كومپانيالارعا كەمىندە 25 ميلليارد دوللار كولەمىندە قوسىمشا شىعىن اكەلگەن.
قاي سالا كوپ شىعىن تارتتى؟
Reuters اگەنتتىگىنىڭ تالداۋىنا سۇيەنسەك، ەڭ كوپ زارداپ شەككەن سالا - اۋە تاسىمالى: اۋە كومپانيالارى شامامەن 15 ميلليارد دوللار قوسىمشا شىعىنعا ۇشىراعان. 279 كومپانيا قارجىلىق شىعىندى ازايتۋ ءۇشىن ءتۇرلى شارالارعا بارعان. ەۋروپالىق كومپانيالار باسقا ايماقتارعا قاراعاندا ەكى ەسە جيى بولجامدارىن قايتا قاراعان.
اگەنتتىك زەرتتەۋى ا ق ش، ەۋروپا جانە ازيا قور بيرجالارىندا تىركەلگەن كومپانيالاردىڭ مالىمدەمەلەرىنە، ەسەپتىلىكتەرىنە جانە قارجىلىق ناتيجەلەرىنە نەگىزدەلگەن. كومپانيالار ەنەرگيا باعاسىنىڭ كۇرت قىمباتتاۋىمەن، جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ بۇزىلۋىمەن جانە يراننىڭ ورمۋز بۇعازىنا ىقپالى سالدارىنان ساۋدا باعىتتارىنىڭ ۇزىلۋىمەن بەتپە-بەت كەلگەن.
ەۋروپادان 130 كومپانيا، ازيادان 61، ا ق ش- تان 59، سونداي-اق اۆستراليا مەن جاڭا زەلانديادان 18 جانە باسقا وڭىرلەردەن 7 كومپانيا بولجامدارىن تومەندەتكەن.
تاياۋ شىعىس مۇنايىنا تاۋەلدىلىك
زەرتتەۋگە ەنگەن 279 كومپانيانىڭ كەمىندە بەستەن ءبىرى سوعىستى تىكەلەي قارجىلىق شىعىن سەبەبى رەتىندە اتاعان. ەڭ كوپ زارداپ شەككەندەر - ەۋروپا مەن ۇلى بريتانياداعى كومپانيالار، سەبەبى بۇل ايماقتا ەنەرگيا باعاسى بۇرىننان جوعارى. ازيا كومپانيالارى دا ايتارلىقتاي شىعىن كورگەن، بۇل وڭىرلەردىڭ تاياۋ شىعىس مۇنايىنا تاۋەلدىلىگىن كورسەتەدى.
سالالار بويىنشا ەڭ كوپ شىعىنعا ۇشىراعاندار:
- اۋە كومپانيالارى (45 كومپانيا)،
- حيميا ونەركاسىبى (32)،
- كۇندەلىكتى تۇتىنۋ تاۋارلارىن وندىرۋشىلەر (29)،
- مۇناي-گاز سەكتورى (28)،
- اۆتوكولىك ونەركاسىبى (22)،
- لوگيستيكا (16).
اۋە كومپانيالارىنىڭ ۇلەسىنە جالپى قوسىمشا شىعىنداردىڭ شامامەن 15 ميلليارد دوللارى تيەسىلى. اۆتوونەركاسىپ پەن ونىڭ جەتكىزۋشىلەرى 5,5 ميلليارد دوللار، تۇتىنۋ تاۋارلارى 2,4 ميلليارد دوللار، ال كرۋيز جانە تەڭىز تاسىمالى كومپانيالارى 1,36 ميلليارد دوللار جوعالتقان.
Toyota كومپانياسى 4,3 ميلليارد دوللار شىعىن بولاتىنىن ەسكەرتكەن، ال Procter Gamble سالىقتان كەيىنگى تابىسىنىڭ 1 ميلليارد دوللارعا ازايعانىن مالىمدەگەن.
Whirlpool باس ديرەكتورى مارك بيتتسەردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى قۇلدىراۋ دەڭگەيى جاھاندىق قارجى داعدارىسى كەزىندەگى جاعدايعا ۇقساس، ءتىپتى كەي كەزەڭدەردە ودان دا اۋىر. ونىڭ سوزىنشە، تۇتىنۋشىلار جاڭا تاۋار ساتىپ الۋدان گورى ەسكىسىن جوندەۋگە كوبىرەك بەت بۇرعان.
Ulysmedia.kz