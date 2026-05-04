يراندا دوللار باعامى تاريحي ماكسيمۋمعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ ەركىن ۆاليۋتا نارىعىندا ا ق ش دوللارىنىڭ قۇنى 184 مىڭ تۋمانعا دەيىن كوتەرىلىپ، تاريحي ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى. بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى جازدى.
ا ق ش دوللارىنىڭ يران ۇلتتىق ۆاليۋتاسىنا شاققانداعى باعامى وسىلايشا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن.
اقپاراتقا سايكەس، 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ ارەكەتتەرىنە دەيىن ءبىر دوللار شامامەن 160 مىڭ تۋمان تۇرعان.
ۇلتتىق ۆاليۋتا قۇنىنىڭ تومەندەۋى سوڭعى اسكەري قاقتىعىستاردان كەيىنگى ەكونوميكالىق قىسىم مەن ا ق ش تاراپىنان ەنگىزىلگەن قاتاڭ سانكتسيالاردىڭ كۇشەيۋىمەن بايلانىستى بولىپ وتىر.
بۇعان دەيىن يران ورمۋز بۇعازى ارقىلى ترانزيت ءۇشىن ەسەپ ايىرىسۋدى ريالمەن جۇرگىزۋدى ۇسىنعان بولاتىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش-تىڭ يرانعا قارسى ەنگىزگەن تەڭىز بلوكاداسى تەگەرانعا شامامەن 4,8 ميلليارد دوللار كولەمىندە ەكونوميكالىق شىعىن اكەلگەنىن جازدىق.