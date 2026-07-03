يراندا بۇرىنعى جوعارعى كوشباسشىمەن قوشتاسۋ راسىمىنە دايىندىق اياقتالۋعا جاقىن
استانا. KAZINFORM - تەگەرانداعى يمام حامەنەي اتىنداعى ۇلكەن مەشىتتە يراننىڭ بۇرىنعى جوعارعى كوشباسشىسىمەن قوشتاسۋ راسىمىنە دايىندىق اياقتالۋعا جاقىن قالدى، دەپ جازدى ي ر ن ا.
يراندىق ب ا ق-تىڭ حابارلاۋىنشا، ءراسىم بەيسەنبى كۇنى وتەدى. وسىعان بايلانىستى اۋقىمدى ءدىني كەشەن اۋماعىندا مارقۇمنىڭ ءمايىتى قويىلاتىن ارنايى مىنبەر ورناتىلىپ، وتباسى مۇشەلەرىنە ارنالعان جەكە ايماق ازىرلەنگەن.
قوشتاسۋ راسىمىنە جۇزدەگەن مىڭ يراندىقتىڭ قاتىسۋى كۇتىلىپ وتىر.
سونداي-اق تەگەرانعا قارالى راسىمگە قاتىسۋ ءۇشىن 100 گە جۋىق شەتەلدىك دەلەگاتسيانىڭ وكىلدەرى كەلەدى دەپ جوسپارلانعان.