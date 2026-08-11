يران زىمىراندارىنىڭ ۇشۋ باعىتىن وزگەرتە الاتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ وكىلى گەنەرال- مايور حۋسەين مۋحيببي يراندىق زىمىراندار ەندى بەلگىلى ءبىر نۇكتەدەن ۇشىرىلمايتىنىن نەمەسە بەلگىلەنگەن تراەكتوريا بويىنشا ۇشپايتىنىن، ال كەيبىرەۋلەرى ۇشۋ كەزىندە باعىتىن دالدەپ، وزگەرتە الاتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Anadolu Adjansi.
يراننىڭ IRNA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، مۋحيببي كازۆين قالاسىندا جۋرناليستەر كۇنىنە وراي وتكەن راسىمدە ءسوز سويلەدى.
ول يراننىڭ زىمىران جانە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى تەحنولوگياسىنداعى الەۋەتىن اتاپ ءوتىپ، بۇل مۇمكىندىكتەر جاۋدىڭ «كۇشتەر جەلىسىنىڭ» جەكە ەلەمەنتتەرىنە سوققى بەرۋ ءۇشىن جاۋىنگەرلىك وپەراتسيالار كەزىندە قولدانىلاتىنىن مالىمدەدى.
- يران زىمىراندارى بۇرىنعىداي ءبىر نۇكتەدەن ۇشىرىلىپ، ەكىنشى نۇكتەگە قونبايدى. ولار باعىتتالۋ جانە تراەكتوريانى وزگەرتۋ مۇمكىندىگىنە يە. ولاردىڭ كەيبىرەۋلەرى جاۋدىڭ اۋە قورعانىس جۇيەلەرىنەن جالتارۋ ءۇشىن ۇشۋ كەزىندە باعىتىن وزگەرتە الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى باسپا ءسوز حاتشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، يراننىڭ تەحنولوگيالىق سوعىسى تەك عيماراتتار مەن جابدىقتاردى جويۋدى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جاۋدىڭ شەشىم قابىلداۋ جانە قورعانىس جەلىلەرىن نىساناعا الۋ مىندەتىن قويىپ وتىر.
يرسك وكىلى سوعىستىڭ ماڭىزدى اسپەكتىلەرىنىڭ ءبىرى «قابىلدادى» قالىپتاستىرۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. كەيبىر اسكەري نىساندارعا شابۋىلدار تەك فيزيكالىق زيان كەلتىرۋگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار بەلگىلى ءبىر قوعامدىق تۇسىنىكتەردى قالىپتاستىرۋعا دا باعىتتالعان.