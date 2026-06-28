يران يتاليانى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلىنا قاتىسى بار دەپ ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەسمايل باگاي اسكەري اگرەسسيا جاساعان تاراپتارعا تەحنيكالىق جانە لوگيستيكالىق قولداۋ كورسەتۋ حالىقارالىق قۇقىقتى ورەسكەل بۇزۋ ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى ي ر ن ا اگەنتتىگى حابارلادى.
باگايدىڭ ايتۋىنشا، اگرەسسورلارعا تەحنيكالىق كومەك كورسەتۋ ولاردىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرىنە تىكەلەي قاتىسۋمەن تەڭ.
«ءبىر جاعىنان اگرەسسورلارعا قانداي دا ءبىر كومەك كورسەتىلگەن جوق دەپ جاريا تۇردە مالىمدەلەدى، ەكىنشى جاعىنان ولارعا «تەحنيكالىق جانە لوگيستيكالىق قولداۋ» كورسەتىلگەنى مويىندالادى. ءدال وسى قىزمەتتەر ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى زاڭسىز اگرەسسيالىق سوعىسىن جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەردى ءارى ونى جەڭىلدەتتى»، - دەپ جازدى ەسمايل باگاي X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.
وسىلايشا يران س ءى م وكىلى يتاليا بيلىگىنىڭ يرانعا جاسالعان سوڭعى سوققىلارداعى ءرولىن تەك تەحنيكالىق قولداۋمەن شەكتەلدى دەپ تۇسىندىرگەن مالىمدەمەسىنە جاۋاپ بەردى.
«اگرەسسورلارعا تەحنيكالىق جانە لوگيستيكالىق كومەك كورسەتۋ - زاڭسىز سوعىس جۇرگىزۋگە تىكەلەي ءارى اشىق قاتىسۋ، اگرەسسيانىڭ ايقىن كورىنىسى جانە حالىقارالىق قۇقىقتى ورەسكەل بۇزۋ بولىپ تابىلادى»، - دەدى يران س ءى م-نىڭ رەسمي وكىلى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش ورمۋز بۇعازىندا كەمەگە جاسالعان شابۋىلدان كەيىن يران نىساندارىنا سوققى بەرگەنى حابارلانعان بولاتىن.