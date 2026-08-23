يران يراكتىڭ مۇناي تانكەرلەرىنە ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە رۇقسات بەردى
استانا. KAZINFORM - تەگەران تەڭىز قاتىناسىنا قويىلعان شەكتەۋلەر ساقتالىپ وتىرعان تۇستا يراكتىڭ ءبىرقاتار مۇناي تانكەرىنە ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە ارنايى رۇقسات بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يران باعدادتىڭ يراك مۇنايىن وسى تەڭىز جولى ارقىلى ەكسپورتتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ تۋرالى بىرنەشە رەت جاساعان وتىنىشىنەن كەيىن يراكتىڭ بىرنەشە مۇناي تانكەرىنىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋىنە رۇقسات بەردى. بۇل تۋرالى IRNA اگەنتتىگى حابارلادى.
يراك تانكەرلەرىنە ارنايى رۇقسات بەرۋ ماسەلەسى يران پارلامەنتىنىڭ ءتوراعاسى مۇحاممەد باگەر گاليبافتىڭ يراكقا جاقىندا جاساعان ساپارى كەزىندە باعداد كوتەرگەن نەگىزگى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى بولدى.
يراك تاراپى ەلدىڭ ەرەكشە جاعدايىن جانە مۇناي ەكسپورتىنىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن تەڭىز جولىنا تاۋەلدى ەكەنىن ەسكەرۋدى سۇراعان.
اگەنتتىك مالىمەتىنشە، يران سوڭعى التى ايدا دا جەكەلەگەن يراك تانكەرلەرىنە بۇعاز ارقىلى وتۋگە رۇقسات بەرگەن. بۇعان دەيىن يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي قىتاي، رەسەي جانە پاكىستان كەمەلەرىنە دە قاۋىپسىز ءوتۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلعانىن مالىمدەگەن.
قاقتىعىس باستالعانعا دەيىن يراك تاۋلىگىنە شامامەن 3,5 ميلليون باررەل مۇناي ەكسپورتتاعان. ونىڭ 3,3 ميلليون باررەلدەن استامى باسرادان جونەلتىلىپ، ورمۋز بۇعازى ارقىلى تاسىمالدانعان. ەلدىڭ جىلدىق بيۋدجەتىنىڭ شامامەن 90 پايىزى مۇناي ەكسپورتىنان تۇسەتىن كىرىسكە تاۋەلدى.
ناۋرىزدان ماۋسىمعا دەيىن يراكتىڭ مۇناي ەكسپورتى 85 پايىزدان استامعا قىسقاردى. ال اي سايىنعى مۇنايدان تۇسەتىن كىرىس شامامەن 7 ميلليارد دوللاردان 1,5 ميلليارد دوللاردان تومەن دەڭگەيگە ءتۇستى.
شىلدە ايىندا يراك وڭتۇستىكتەگى تەرمينالدار ارقىلى شامامەن 35,5 ميلليون باررەل مۇناي ەكسپورتتادى. بۇل داعدارىسقا دەيىنگى دەڭگەيدىڭ شامامەن ۇشتەن بىرىنە تەڭ.
باعداد سونداي- اق مۇناي ەكسپورتىن تۇركيانىڭ دجەيحان پورتى، سيريانىڭ بانياس پورتى جانە يوردانيانىڭ اكابا پورتى ارقىلى جۇزەگە اسىراتىن بالاما باعىتتاردى كەڭەيتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. الايدا يراك مۇنايىنىڭ باسىم بولىگى ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە وندىرىلەدى، ال قازىرگى ينفراقۇرىلىم ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن باعىتتى تولىق الماستىرۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى.
بۇعان دەيىن يراك وڭتۇستىكتەگى مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن تاۋلىگىنە 3 ميلليون باررەلگە دەيىن قالپىنا كەلتىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلاندى
كوكتەمدە يراك ورمۋز بۇعازىن اينالىپ ءوتىپ، سيريا ارقىلى مۇناي ەكسپورتتاۋدى باستادى. سونداي-اق 13 جىلعا جۋىق ۋاقىت جابىق بولعان سيريامەن اراداعى نەگىزگى قۇرلىقتىق باعىتتى قايتا ىسكە قوستى.