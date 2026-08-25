يران ورمۋز بۇعازىنداعى كەمەلەردى ۇستاپ، تاركىلەيتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ پارسى شىعاناعى بۇعازى اكىمشىلىگى (PGSA) ورمۋز بۇعازىنان ءوتۋ ەرەجەلەرىن بۇزعان كەمەلەرگە الداعى ۋاقىتتا شەكتەۋلەر قويىلاتىنىن، سونىڭ ىشىندە ايىپپۇل سالىنىپ، ۇستالاتىنىن، ءتىپتى تاركىلەنۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kznews.kz سايتى.
جۇك جونەلتۋشىلەر پارسى شىعاناعى اكۆاتورياسىنا نەمەسە ودان تىس جەرلەرگە تاسىمال جاساۋ ءۇشىن كەمەنى جالداماس بۇرىن، ىقتيمال ماسەلەلەردى بولدىرماۋ ماقساتىندا ءتيىستى سايتتاعى تالاپتاردى ساقتامايتىن كەمەلەر تىزىمىمەن تانىسۋى قاجەت دەلىنگەن X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالانعان حابارلامادا.
ونلاين-پاراقشادا تەگەران ەرەجە بۇزۋشى دەپ تانىعان كەمەلەردىڭ ءتىزىمى جاريالاندى.
وتكەن سارسەنبىدە Axios باسىلىمى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ وتۋىنە ارنالعان قۇپيا تەڭىز باعىتىن جاساعانىن حابارلادى، بۇل باعىت كۇن سايىن ميلليونداعان باررەل مۇناي تاسىمالداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
باسىلىم مالىمەتىنشە، ومان جاعالاۋىنداعى وڭتۇستىك ارنا ارقىلى ءار ءتۇن سايىن 15-20 تانكەر ءوتىپ، الەمدىك نارىققا شامامەن 10 ميلليون باررەل مۇناي جەتكىزەدى - بۇل سوعىسقا دەيىنگى كولەمنىڭ جارتىسىنا جۋىعى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ شەنەۋنىكتەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل جەتكىزىلىمدەر الەمدىك مۇناي نارىعىنا «ايتارلىقتاي اسەر» ەتىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، 20-تامىزدا ا ق ش پرەزيدەنتى يرانعا قارسى «ەڭ جويقىن ەكونوميكالىق وپەراتسيانىڭ» باستالعانىن جاريالاعان بولاتىن. ول تەگەرانعا كومەكتەسەتىن كەز كەلگەن مەملەكەتتىڭ ءوزى اۋقىمدى ەكونوميكالىق سالدارعا تاپ بولاتىنىن ەسكەرتتى.
بۇعان جاۋاپ رەتىندە يران ەگەر تاياۋ شىعىس ەلدەرى تەگەرانعا قارسى ا ق ش سانكسيالارىن قولدايتىن بولسا، تەك ورمۋز بۇعازىندا ەمەس، پارسى شىعاناعىنان مۇناي جەتكىزىلەتىن بالاما باعىتتارداعى تانكەرلەرگە دە شابۋىل جاسايتىنىن ايتىپ قوقان-لوقى كورسەتتى.
بىرنەشە ساعات بۇرىن ا ق ش قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت ۆاشينگتون تەگەرانعا ەكونوميكالىق قىسىمدى كۇشەيتۋگە جانە ونى قولداپ وتىرعان قالعان قارجىلىق جانە ساۋدا ارنالارىن بۇعاتتاۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى.