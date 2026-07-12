يران ورمۋز بۇعازىن جاپتى
استانا. قازاقپارات - يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى ا ق ش ايماقتاعى ىستەرگە ارالاسۋىن توقتاتقانعا دەيىن ورمۋز بۇعازىن تولىق جاباتىنىن مالىمدەدى. وسى جاعداي اياسىندا امەريكالىق اسكەريلەر ءبىر اپتا ىشىندە ءۇشىنشى رەت يرانعا سوققى جاساي باستادى. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ مالىمەتىنشە، سوققى جاساۋعا كيپر تۋى استىندا ورمۋز بۇعازى ارقىلى ءوتىپ بارا جاتقان كونتەينەر تاسىمالداۋشى كەمەگە جاسالعان شابۋىل سەبەپ بولعان. ۆاشينگتوننىڭ مالىمدەۋىنشە، شابۋىلدان كەيىن كەمەدە ءورت شىققان، ماشينا ءبولىمى قاتتى زاقىمدانىپ، ەكيپاجدىڭ ءبىر مۇشەسى ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان.
تەگەراندا بۇل جاعدايدى باسقاشا تۇسىندىرەدى.
«كەمە «زاڭسىز باعىتپەن» جۇرگەن، ترانسپوندەرىن وشىرگەن جانە تەڭىز قاتىناسىنا ءقاۋىپ توندىرگەن. ول ەسكەرتۋ رەتىندە وق اتىلعاننان كەيىن توقتاعانح»، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
كوپ ۇزاماي ا ق ش يراننىڭ ورمۋز بۇعازىنداعى كوممەرتسيالىق كەمەلەر مەن ازاماتتىق كەمە قاتىناسىنا شابۋىل جاساۋ مۇمكىندىگىن شەكتەۋ ءۇشىن ءبىرقاتار سوققى جاساي باستادى.
«يران قاتەلىك جاسادى. ەندى ولار بۇل ارەكەتى ءۇشىن جاۋاپ بەرەدى»، - دەپ جازدى ا ق ش قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
Press TV تەلەارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، تەگەران بۇعان جاۋاپ رەتىندە تاياۋ شىعىستاعى امەريكالىق نىساندارعا شابۋىل جاساعان.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى ءبىتىمى كۇشىن جويعانىن مالىمدەگەن ەدى. سونىمەن قاتار ول كەلىسسوزدەردىڭ جالعاسۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمادى، دەپ جازادى BBC. ال يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراقچي ءوز كەزەگىندە ا ق ش-تى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم تالاپتارىن بۇزدى دەپ ايىپتادى.