يران ورمۋز بۇعازىن باسقارۋعا ارنالعان جاڭا ورگاننىڭ قۇرىلاتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - تەگەران ا ق ش پەن يزرايلمەن قاقتىعىس كەزىندە كەمە قاتىناسىن باقىلاۋ مەحانيزمىن قالىپتاستىرۋدى جالعاستىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يراننىڭ جوعارعى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسى دۇيسەنبى كۇنى جاڭا ورگان - پارسى شىعاناعى جانە ورمۋز بۇعازىندا كەمە قاتىناسى جونىندەگى باسقارمانىڭ (Persian Gulf Strait Authority، ،PGSA) قۇرىلاتىنىن جاريالادى.
X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالانعان حابارلامادا جاڭا قۇرىلىم «ورمۋز بۇعازىنداعى وپەراتسيالار جانە سوڭعى وقيعالار تۋرالى جەدەل جاڭالىقتاردى» ۇسىناتىنى ايتىلعان.
يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى دە وسىنداي حابارلاما جاريالادى.
جاڭا ورگاننىڭ قۇرىلىمى، وكىلەتتىكتەرى جانە جۇمىس تەتىكتەرى تۋرالى ازىرگە ەگجەي-تەگجەيلى اقپارات جاريالانعان جوق.
جاڭا ورگاننىڭ قۇرىلۋى الەمدىك مۇناي مەن گاز جەتكىزىلىمدەرىنىڭ ايتارلىقتاي بولىگى وتەتىن ورمۋز بۇعازى توڭىرەگىندەگى داعدارىستىڭ جالعاسۋىمەن بايلانىستى.
بۇعان دەيىن يران پارلامەنتىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە سىرتقى ساياسات جونىندەگى كوميتەتىنىڭ باسشىسى يبراحيم ازيزي تەگەران ورمۋز بۇعازى ارقىلى بەلگىلەنگەن باعىت بويىنشا كەمە قاتىناسىن رەتتەۋ مەحانيزمىن ازىرلەگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ونىڭ ايتۋىنشا، يران جاڭا جۇيە اياسىندا كورسەتىلەتىن «مامانداندىرىلعان قىزمەتتەر» ءۇشىن اقى الۋدى كوزدەپ وتىر.
- بۇل مەحانيزمدى تەك يرانمەن ىنتىماقتاستىق جاسايتىن كوممەرتسيالىق كەمەلەر مەن تاراپتار عانا پايدالانا الادى، - دەدى ازيزي.
28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا شابۋىلدارى باستالعالى تەگەران ورمۋز بۇعازى ارقىلى قوزعالىستى شەكتەدى، ال 13-ساۋىردەن باستاپ ا ق ش يراننىڭ تەڭىز ترافيگىنە قارسى اسكەري-تەڭىز بلوكاداسىن ەنگىزدى.
8-ساۋىردە پاكىستاننىڭ دەلدالدىعىمەن جاسالعان اتىستى توقتاتۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەر ازىرگە قاقتىعىستىڭ ۇزاق مەرزىمگە توقتاتا المادى.
ءبىر كۇن بۇرىن يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى ەسمايل باگاي يران مەن وماننىڭ تەحنيكالىق توپتارى وماندا ورمۋز بۇعازى ارقىلى قاۋىپسىز ترانزيت مەحانيزمىن قۇرۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار حالىقارالىق قۇقىققا سايكەس نەگىز قۇرۋدى تالقىلادى، ال تەگەران مەن ماسكات اراسىنداعى ساراپتامالىق كونسۋلتاتسيالار كەلەسى اپتادا جالعاسادى.
ەسكە سالساق، يران ترامپتىڭ قوقان-لوقىسىنا قاراماستان ا ق ش- پەن كەلىسسوزدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.
ا ق ش يرانعا يادرولىق كەلىسسوزدەردى قايتا باستاۋ ءۇشىن بىرنەشە شارت قويدى.
سونداي-اق قازاقستان يرانعا 30 ۆاگون گۋمانيتارلىق كومەك جونەلتكەنىن حابارلادىق.