يران ترامپقا قاستاندىق جاساماق بولعانى راس پا
استانا. قازاقپارات - CNN يراننىڭ ترامپقا قاستاندىق جاساۋ جوسپارى تۋرالى بارلاۋ مالىمەتىن ا ق ش- قا يزرايل جەتكىزگەنىن حابارلادى.
ءمان-جاي
يزرايل ا ق ش- قا يراننىڭ دونالد ترامپقا قاستاندىق جاساۋدى جوسپارلاعانى تۋرالى بارلاۋ مالىمەتتەرىن بەرگەن. بۇل تۋرالى CNN تەلەارناسى دەرەككوزدەرىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
تەلەارنانىڭ مالىمەتىنشە، وسى اپتادا ا ق ش تاراپى ناقتى جوسپارعا قاتىستى جاڭا ەسكەرتۋ العان. كەيىنگى بىرنەشە اپتا بويى ۆاشينگتونعا پرەزيدەنتتىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ءتونۋى مۇمكىن قاتەرلەر جونىندە ءتۇرلى اقپاراتتار تۇراقتى تۇردە كەلىپ وتىرعان. الايدا امەريكالىق بيلىك يزرايل ۇسىنعان جاڭا بارلاۋ دەرەكتەرىن ازىرگە ءوز بەتىنشە راستاپ ۇلگەرمەگەن.
كەيبىر شەنەۋنىكتەر بۇل ەسەپكە كۇمانمەن قارايدى
CNN دەرەككوزدەرىنىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش- تاعى كەيبىر شەنەۋنىكتەر بۇل ەسەپتى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ اق ءۇيدىڭ شەشىمدەرىنە ىقپال ەتۋ ارەكەتى رەتىندە باعالايدى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، نەتانياحۋ وسىلايشا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگىن يرانعا قارسى اسكەري ءىس-قيمىلدى كۇشەيتۋگە يتەرمەلەۋگە تىرىسۋى مۇمكىن.
ازىرگە اق ءۇي دە، يزرايل تاراپى دا بۇل اقپاراتقا قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاساعان جوق.