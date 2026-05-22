يران فۋتبول قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋ ءۇشىن ا ق ش ۆيزاسىنا ءوتىنىش بەردى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن يران ۇلتتىق قۇراماسى ا ق ش ۆيزاسىن الۋ ءۇشىن انكاراداعى ەلشىلىككە ءوتىنىش تاپسىردى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
فۋتبولشىلار ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەتىن الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋ ءۇشىن ۆيزا راسىمدەۋگە كەلگەن.
جۋرناليستەر ەلشىلىك عيماراتىنان شىققان ويىنشىلاردان ۆيزالىق ءوتىنىش ناتيجەسى تۋرالى سۇراعاندا، فۋتبولشىلار جىميىپ جاۋاپ بەرگەن.
يران قۇراماسىنىڭ وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى 19-مامىردا انتاليادا باستالدى.
يران فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى مەحدي موحامماد نابي بۇعان دەيىن كوماندانىڭ بارلىق مۇشەسى ا ق ش پەن كانادا ۆيزالارىن راسىمدەۋ ءۇشىن انكاراعا باراتىنىن ايتقان بولاتىن.
ونىڭ سوزىنشە، ۆيزالىق جانە باسقا دا راسىمدەردەن ءوتۋ ءۇشىن قۇرامانىڭ شەتەلدە وينايتىن كەيبىر فۋتبولشىلارى دا كومانداعا قوسىلادى.
2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 12-مامىر كۇنى يران قۇراماسىنىڭ الەم چەمپيوناتىنا قاتىسا الاتىنىن، الايدا قاۋىپسىزدىك تۇرعىسىنان مۇنى دۇرىس شەشىم دەپ سانامايتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
مامىردىڭ ورتاسىندا يران فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى مەحدي تادج 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق كەزەڭىنە ۇلتتىق قۇرامانىڭ قاتىسپاۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەنى حابارلاندى.