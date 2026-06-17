يران تانكەرلەرى ەكى ايدا العاش رەت ورمۋز بۇعازىنان شىقتى
استانا. KAZINFORM - يران مەن ا ق ش اراسىنداعى بەيبىتشىلىك كەلىسىمىنە قول قويىلعانعا دەيىن ورمۋز بۇعازىنداعى ا ق ش- تىڭ بلوكاداسىنان شامامەن 5 ميلليون باررەل شيكى مۇناي تاسىمالداعان كەم دەگەندە ءۇش يراندىق تانكەر ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
يراننىڭ ۇلتتىق مۇناي كومپانياسىنا تيەسىلى جانە ا ق ش سانكسيالارىنا ۇشىراعان ەكى سۋپەرتانكەر، Diona Hero 2 ەكى اي ىشىندە العاشقى شيكى مۇناي جەتكىزىلىمىن ءساتتى اياقتادى، بارلىعى 3,8 ميلليون باررەل يراندىق شيكى مۇناي تاسىمالداندى.
بۇل تۋرالى مالىمەتتى TankerTrackers تەڭىز بارلاۋ كومپانياسى كەلتىردى.
Kpler كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، سارسەنبى كۇنى يرانمەن بايلانىستى جانە 1 ميلليون باررەل يراندىق مۇناي تاسىمالداعان ءۇشىنشى تانكەر بلوكادادان شىقتى.
سوعىسقا دەيىن الەمدەگى مۇناي قورىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىرى وتكەن ورمۋز بۇعازى قاقتىعىس كەزىندە ءىس جۇزىندە جابىلدى. ا ق ش اسكەري-تەڭىز فلوتى يران پورتتارىن بۇعاتتادى، ال تەگەران قارسىلاس دەپ سانايتىن ەلدەرمەن بايلانىسقان كەمەلەرگە سوققى جاسادى، سالدارىنان جۇزدەگەن كەمە تۇرىپ قالدى جانە ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلارىنىڭ الەمدىك اعىنى بۇزىلدى.
ايتا كەتەيىك، 15-ماۋسىمنىڭ تۇنىندە يران، پاكىستان جانە ا ق ش ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى بەيبىتشىلىك كەلىسىمى تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەنىن جاريالادى. تاراپتار ليۆاندى قوسا العاندا، بارلىق اۋماقتاردا سوعىس قيمىلدارىن دەرەۋ جانە ءبىرجولا توقتاتۋعا كەلىستى.
كەيىنىرەك يران ا ق ش- پەن 14 تارماقتان تۇراتىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم جوباسىن جاريالادى.
ترامپتىڭ تەگەرانمەن كەلىسىم تۋرالى جانە ورمۋز بۇعازىنىڭ اشىلۋى تۋرالى مالىمدەمەسىنەن كەيىن الەمدىك مۇناي باعاسى تومەندەدى.