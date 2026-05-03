يرانمەن سوعىس توقتادى: ترامپ كونگرەسكە رەسمي حات جولدادى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جۇما كۇنى كونگرەسكە حات جولداپ، يرانداعى اسكەري وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋ ءۇشىن زاڭ شىعارۋشىلاردىڭ ماقۇلداۋى قاجەت ەمەس ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇعان قازىرگى قولدانىستاعى اتىستى توقتاتۋ رەجيمى نەگىز بولىپ وتىر، - دەپ حابارلايدى NBC News.
ءبىر حات وكىلدەر پالاتاسىنا، ەكىنشىسى سەناتقا جولدانعان.
«2026-جىلعى 7-ساۋىردە مەن ەكى اپتالىق اتىستى توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. سودان بەرى بۇل رەجيم ۇزارتىلدى. 2026-جىلعى 7-ساۋىردەن بەرى ا ق ش پەن يران قارۋلى كۇشتەرى اراسىندا وق الماسۋ بولعان جوق. 2026-جىلعى 28-اقپاندا باستالعان اسكەري قيمىلدار توقتاتىلدى»، - دەپ جازدى ول.
سونىمەن قاتار، اق ءۇي باسشىسى ا ق ش- تىڭ يران رەجيمىنە قارسى ءساتتى وپەراتسيالارى مەن تۇراقتى بەيبىتشىلىك ورناتۋعا باعىتتالعان كۇش-جىگەرىنە قاراماستان، يران تاراپىنان ا ق ش پەن ونىڭ قارۋلى كۇشتەرىنە تونەتىن قاۋىپ ءالى دە ەلەۋلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ترامپ كونگرەسس باسشىلىعىن الداعى جاعدايلاردان حاباردار ەتىپ وتىرۋعا ۋادە بەردى.
حاتتار كونگرەسسمەندەر تاراپىنان سوعىس جۇرگىزۋگە رەسمي رۇقسات بەرۋ ماسەلەسى داۋىسقا شىعارىلا ما دەگەن سۇراقتار كوبەيگەن تۇستا جولدانعان. 1973-جىلعى سوعىس وكىلەتتىكتەرى تۋرالى رەزوليۋتسيا بويىنشا، ەگەر اسكەري قاقتىعىس 60 كۇننەن ۇزاققا سوزىلسا، پرەزيدەنت كونگرەستىڭ ماقۇلداۋىن سۇراۋعا مىندەتتى. زاڭ اسكەردى وڭىردەن قاۋىپسىز شىعارۋ ءۇشىن 30 كۇنگە ۇزارتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرادى. الايدا ترامپ ءوز حاتىندا بۇل تۋرالى ايتپاعان.
«مەن ا ق ش- تىڭ سىرتقى ساياساتىن جۇرگىزۋ بويىنشا ءوز مىندەتتەرىمە جانە كونستيتۋتسيالىق وكىلەتتىكتەرىمە سايكەس، سونداي-اق باس قولباسشى جانە اتقارۋشى بيلىك باسشىسى رەتىندە ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنە بۇيرىقتار بەردىم جانە بەرە بەرەمىن»، - دەپ اتاپ ءوتتى اق ءۇي باسشىسى.
ا ق ش- تىڭ يرانعا جاساعان اسكەري سوققىلارى رەسمي تۇردە 28-اقپاندا باستالدى، الايدا ترامپ اكىمشىلىگى كونگرەسكە قاقتىعىس تۋرالى 2-ناۋرىزدا حابارلادى، ماتەريالدا 60 كۇندىك كەرى ساناق ءدال وسى كۇننەن باستالعانى ايتىلادى.
جۇما كۇنى ترامپ اق ۇيدەن شىعىپ، فلوريداعا بارا جاتقاندا جۋرناليستەرگە كونگرەستىڭ ماقۇلداۋىن سۇراۋعا نيەتى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
«مۇنداي جاعداي بۇعان دەيىن تالاي رەت بولعان، ءبىراق ەشكىم بۇرىن مۇنداي رۇقسات العان ەمەس. مۇنى مۇلدە كونستيتۋتسياعا قايشى دەپ سانايدى. دەگەنمەن ءبىز كونگرەسپەن ۇنەمى بايلانىستامىز. ءبىراق بۇعان دەيىن ەشكىم مۇنداي رۇقسات سۇراماعان. ەشكىم بۇل تۋرالى وتىنبەگەن. بۇل ەشقاشان قولدانىلعان ەمەس. ەندەشە ءبىز نەگە وزگەشە بولۋىمىز كەرەك؟» - دەدى ول.
كۇنى كەشە CBS News تەلەارناسى ا ق ش- تىڭ يرانعا قارسى سوعىسى امەريكالىق قازىناعا شامامەن 50 ميلليارد دوللارعا تۇسكەنىن حابارلادى - بۇل پەنتاگون ۇسىنعان رەسمي دەرەكتەردەن شامامەن ەكى ەسە كوپ.