يران قىتاي كەمەلەرىنىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى ءوتۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتتى
استانا. KAZINFORM - يران ءبىرقاتار قىتايلىق كەمەگە ەلدەگى قولدانىستاعى رەتتەۋ حاتتاماسىنا سايكەس ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە رۇقسات بەردى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
حابارلاماعا سايكەس، قىتايلىق كەمەلەرگە وتۋگە رۇقسات سارسەنبى كەشىنەن باستاپ كۇشىنە ەنگەن.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ Fars باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، بۇل شەشىم قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مەن قىتايدىڭ يرانداعى ەلشىسىنىڭ وتىنىشتەرىنە جاۋاپ رەتىندە قابىلدانعان. تەگەران ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك اياسىندا ءبىرقاتار قىتايلىق كەمەلەردىڭ وتۋىنە جاردەمدەسۋگە كەلىسكەن.
ازىرگە بۇل شەشىمنىڭ ايماقتاعى جاعدايعا قانشالىقتى اسەر ەتەتىنى ناقتى بەلگىسىز. بۇعان دەيىن تەگەران بەيتاراپ كەمەلەر يران قارۋلى كۇشتەرىمەن ارەكەتتەرىن ۇيلەستىرگەن جاعدايدا بۇعاز ارقىلى وتە الاتىنىن مەڭزەگەن بولاتىن.
بۇعان دەيىن تاياۋ شىعىستاعى جاعداي سوعىس پەن بەيبىتشىلىك اراسىنداعى وتپەلى كەزەڭدە تۇرعانى حابارلانعان ەدى.