يران ۇلتتىق قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنا قاتىسپاۋى مۇمكىن
استانا. kazinform - يران فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى مەحدي تادج 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق كەزەڭىنە ۇلتتىق قۇرامانىڭ قاتىسپاۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Report.
بۇعان ا ق ش ۆيزالارىن الۋ پروتسەسىنىڭ سوزىلىپ كەتۋى سەبەپ بولىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن كوماندا مۇشەلەرىنىڭ ەشقايسىسىنا ەلگە كىرۋگە رۇقسات بەرىلمەگەن.
تادج قالىپتاسقان جاعدايعا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، الداعى كۇندەرى حالىقارالىق فۋتبول قاۋىمداستىقتارى فەدەراتسياسىنىڭ (ف ي ف ا) وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزەتىنىن ايتتى.
كەلىسسوز بارىسىندا ول ۆيزا ماسەلەسىن مۇمكىندىگىنشە تەز شەشۋگە ناقتى كەپىلدىك تالاپ ەتپەك. ەگەر ماسەلە شەشىلمەسە، يراننىڭ تۋرنيرگە قاتىسۋىنا قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن.
الەم چەمپيوناتى 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەدى. يران قۇراماسى وزبەكستانمەن 2:2 ەسەبىمەن تەڭ ويناپ، 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنا جولداما العان ەدى. ولار G توبىنا ءتۇسىپ، بەلگيا، ەگيپەت جانە جاڭا زەلانديا قۇرامالارىمەن وينايدى. توپتاعى بارلىق ماتچتاردى ا ق ش-تا وتكىزۋ جوسپارلانعان.
ايتا كەتەيىك، ترامپ اكىمشىلىگى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋىنەن وتكەن ەلدەردەن كەلگەن شەتەلدىك جانكۇيەرلەرگە ا ق ش-قا كىرۋ ءۇشىن 15000 دوللارعا دەيىنگى كەپىلدىك تولەۋ تالابىن الىپ تاستادى.