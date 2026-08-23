يران كەلىسىمگە مۇددەلى، ءبىراق ا ق ش ۇسىنعان شارتتارعا دايىن ەمەس - ترامپ
استانا. KAZINFORM - يران ا ق ش- پەن كەلىسىمگە مۇددەلى، الايدا ازىرشە ءوزى «دۇرىس مامىلە» دەپ سانايتىن شارتتاردى قابىلداۋعا دايىن ەمەس. بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى Republic باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
وڭىردەگى شيەلەنىس ساقتالىپ وتىرعان تۇستا ترامپ اقش- تىڭ ايماقتاعى نەگىزگى اۋماقتاردى، سونىڭ ىشىندە ورمۋز بۇعازى ماڭىن باقىلاۋدا ۇستاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى يراننىڭ ەكونوميكالىق جاعدايىنىڭ اۋىر ەكەنىن، اتاپ ايتقاندا ەلدە ينفلياتسيا دەڭگەيى جوعارى ەكەنىن جانە اسكەري رەسۋرستاردىڭ جەتىسپەيتىنىن ايتتى.
ترامپ يرانعا قارسى ەكونوميكالىق شارالار ا ق ش- تىڭ اسكەري مۇمكىندىكتەرى شەكتەۋلى دەگەندى بىلدىرمەيتىنىن مالىمدەدى.
- ولاردىڭ اقشاسى جوق، فلوتى جوق، اۆياتسياسى جوق. ولار ساربازدارىنا جالاقى تولەمەيدى، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە دە جالاقى تولەمەيدى. ولاردا ينفلياتسيا 350 پايىز دەڭگەيىندە، - دەدى دونالد ترامپ.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، يران كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە مۇددەلى بولعانىمەن، ۆاشينگتون ۇسىنعان شارتتارعا ازىرشە كەلىسپەگەن.
- ولار كەلىسىمگە قۋانا- قۋانا كەلەر ەدى، ءبىراق مەنىڭ ويىمشا، ولار دۇرىس مامىلەگە كەلۋگە ءالى دايىن ەمەس، - دەدى پرەزيدەنت ا ق ش.
بۇعان دەيىن ترامپ يرانعا قارسى تاريحتاعى «ەڭ جويقىن ەكونوميكالىق وپەراتسيانى» باستاعانىن مالىمدەپ، تەگەرانعا قارجىلىق، ىسكەرلىك نەمەسە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتەتىن ەلدەرگە «وراسان زور ەكونوميكالىق سالدار» بولاتىنىن ەسكەرتكەن.
ال يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي ترامپتىڭ تەگەرانعا ەكونوميكالىق قىسىم جاساۋ جونىندەگى سوڭعى ناۋقانىن سىناپ، ونى ساتسىزدىككە ۇشىرادى دەپ باعالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يران ا ق ش- تىڭ قوقان-لوقىسىنا جاۋاپ رەتىندە كۇيرەتە سوققى بەرەتىنىن ايتقان ەدى.