يران كەمەلەردى ورمۋز بۇعازى ارقىلى 60 كۇن بويى تەگىن وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - يران كەمەلەر ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتكەنى ءۇشىن 60 كۇن بويى اقى تالاپ ەتپەيدى. دەگەنمەن بۇعاز ارقىلى وتكىسى كەلەتىن بارلىق كەمە بۇرىنعىداي يراننىڭ پارسى شىعاناعىن باقىلاۋ باسقارماسىنا ءوتىنىش بەرۋگە مىندەتتى.
ەلدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسىنىڭ مالىمدەمەسىندە بۇل شەشىم يسلاماباد مەموراندۋمى اياسىندا قابىلدانعانى ايتىلعان.
«ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى يسلاماباد مەموراندۋمىنا سايكەس 60 كۇن ىشىندە ءوتىنىش بەرۋشىلەردەن ەشقانداي اقى الىنبايدى، بارلىق شىعىندى يران ۇكىمەتى وتەيدى»، - دەپ جازىلعان مالىمدەمەدە.
كەمەلەردىڭ يراننىڭ پارسى شىعاناعىن باقىلاۋ باسقارماسىنا (PGSA) بەرگەن وتىنىشتەرى جەدەل قارالماق.
ەسكە سالايىق، 17-ماۋسىمدا ا ق ش پەن يران ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. وندا اسكەري قيمىلداردى توقتاتۋ جانە ورمۋز بۇعازىن بۇعاتتان شىعارۋ تۋرالى ماسەلەلەر قامتىلعان.
«يران مەن ا ق ش ءبىر-ءبىرىنىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن قۇرمەتتەۋگە، سونداي-اق، ءبىر-ءبىرىنىڭ ىشكى ىستەرىنە ارالاسۋدان باس تارتۋعا مىندەتتەلەدى»، - دەپ جازىلعان كەلىسىم ماتىنىندە.
وسى جاڭالىقتان كەيىن مۇناي باعاسى تومەندەپ كەتتى.