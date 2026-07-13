يران جوعارعى كوشباسشىسىنىڭ كەڭەسشىسى: ورمۋز بۇعازى ونداعان يادرولىق بومبادان دا ماڭىزدى
استانا. KAZINFORM - بۇل مالىمدەمەلەر ستراتەگيالىق ماڭىزى بار سۋ جولى توڭىرەگىندەگى جاعدايدىڭ قايتا شيەلەنىسكەن تۇسىندا جاسالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى كەڭەسشىسى موحسەن رەزاي ورمۋز بۇعازى يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدە اسا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن جانە ونىڭ ماڭىزى ونداعان يادرولىق قارۋعا يە بولۋدان دا جوعارى ەكەنىن مالىمدەدى.
- بۇل ستراتەگيالىق وتكەل ونداعان اتوم بومباسىنان دا ماڭىزدى، ءارى يران يسلام رەسپۋبليكاسى ونى قورعايدى، - دەپ كەلتىرەدى رەزايدىڭ ءسوزىن يراننىڭ ISNA اگەنتتىگى.
Tasnim اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، جوعارعى كوشباسشىنىڭ كەڭەسشىسى ورمۋز بۇعازىن «يراننىڭ ستراتەگيالىق تەجەۋ جۇيەسىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتتەرىنىڭ ءبىرى» دەپ اتادى.
- قۇدايدىڭ قالاۋىمەن ءبىز ورمۋز بۇعازىن ساقتاپ قالامىز، ويتكەنى بۇل ستراتەگيالىق وتكەل ەلدىڭ تەجەۋ جۇيەسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى بولىپ ەسەپتەلەدى جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك پەن ۇلتتىق مۇددەلەردى قورعاۋدا شەشۋشى ءرول اتقارادى. ورمۋز بۇعازى ستراتەگيالىق تەجەۋ فاكتورى رەتىندە قىزمەت ەتەدى، ال يران يسلام رەسپۋبليكاسى ءوزىنىڭ قورعانىس مۇمكىندىكتەرى مەن ۇلتتىق الەۋەتىنە سۇيەنە وتىرىپ، ەلدىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن مۇددەلەرىن قورعاي بەرەدى، - دەدى رەزاي.
ونىڭ ايتۋىنشا، يران الداعى ۋاقىتتا ءدا وز قورعانىس الەۋەتىنە سۇيەنە وتىرىپ، بۇعازدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى جالعاستىرادى.
ورمۋز بۇعازى: اشىق پا، الدە جابىق پا؟
بۇل مالىمدەمەلەر يران اسكەريلەرى ورمۋز بۇعازىنىڭ كەلەسى حابارلاماعا دەيىن جابىلاتىنىن جاريالاعاننان كەيىن ايتىلدى.
تەگەران قۇرعان پارسى شىعاناعى بۇعازدارى باسقارماسى وڭىردەگى امەريكالىق قارۋلى كۇشتەردىڭ «زاڭسىز ارەكەتتەرىنە» بايلانىستى كەمەلەردىڭ ءوتۋى ۋاقىتشا مۇمكىن ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، جاعداي تۇراقتانعاننان كەيىن بۇعاز ارقىلى وتۋگە قاتىستى بارلىق ءوتىنىش قارالىپ، قاجەتتى رۇقساتتار بەلگىلەنگەن تارتىپپەن بەرىلەتىن بولادى.
ال ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) حالىقارالىق سۋ جولى ارقىلى زاڭدى تۇردە وتەتىن بارلىق كەمە ءۇشىن ورمۋز بۇعازى اشىق كۇيىندە قالىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
- يران بۇعازدى باقىلامايدى. كەمە قوزعالىسى جالعاسۋدا، - دەلىنگەن امەريكالىق قولباسشىلىقتىڭ حابارلاماسىندا.
سونداي-اق ا ق ش تەڭىز قاتىناسىنىڭ ەركىندىگىن قامتاماسىز ەتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ NBC تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا امەريكالىق اسكەريلەردىڭ ۇستانىمىن قولداپ، يراننىڭ بۇعازدى جاپقانى تۋرالى مالىمدەمەسىنە قاراماستان، ورمۋز بۇعازى كوممەرتسيالىق كەمە قاتىناسى ءۇشىن اشىق ەكەنىن ايتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا تەگەران مەن ۆاشينگتون جاعدايعا مۇلدە قاراما-قايشى باعا بەرىپ وتىر.
يران بۇعاز ارقىلى ءوتۋ تەك ءتيىستى رۇقسات العاننان كەيىن عانا مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەسە، ا ق ش حالىقارالىق كەمە قاتىناسى قالىپتى رەجيمدە جالعاسىپ جاتقانىن ايتۋدا.
كەمە قاتىناسىنا تونگەن قاۋىپ
سونىمەن قاتار، كوممەرتسيالىق كەمە قاتىناسى قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى اقپارات الماسۋدى ۇيلەستىرەتىن ۇلى بريتانيانىڭ تەڭىز ساۋدا وپەراتسيالارى باسقارماسى (UKMTO) ورمۋز بۇعازى اۋدانىنداعى كەمە قاتىناسىنا تونگەن قاۋىپ دەڭگەيىن ەڭ جوعارى دەڭگەيدە ساقتاپ، ونى «ەلەۋلى» دەپ باعالادى.
سونىمەن بىرگە ۆەدومستۆو بۇعازدىڭ وڭتۇستىك باعىتى اشىق ەكەنىن جانە ەكى باعىتتا دا كەمەلەردىڭ قوزعالىسى ءۇشىن كەڭەيتىلگەنىن حابارلادى.
جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى قاتار بيلىگى سەرۋەندەۋ كەمەلەرى، بالىق اۋلاۋ قايىقتارى مەن گيدروتسيكل يەلەرىنە تەڭىزدەگى قىزمەتىن كەلەسى حابارلاماعا دەيىن ۋاقىتشا توقتاتا تۇرۋدى ۇسىندى.
بۇعان دەيىن 12-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى ا ق ش يرانعا وسى اپتاداعى ءۇشىنشى سوققى تولقىنىن جاساعانىن جاريالاعان بولاتىن.
جاۋاپ رەتىندە يران پارسى شىعاناعى ەلدەرى مەن يوردانياداعى امەريكالىق نىساندارعا سوققى جاسادى.
سونىمەن قاتار ترامپ وزىنە يران قاستاندىق جاساسا، تۇتاس ەلدى جويىپ جىبەرەتىنىن مالىمدەدى.