يران ءوز تالاپتارى ورىندالمايىنشا ا ق ش- پەن كەلىسسوز جۇرگىزبەيتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ سوڭعى مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن تەگەران ۆاشينگتونمەن ديالوگتى قايتا باستاۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى ۇستانىمىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يران ءوز تالاپتارى ورىندالمايىنشا ا ق ش- پەن كەلىسسوز جۇرگىزبەيدى. بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى يراننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسىنىڭ حاتشىسى موحسەن رەزاي مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى IRNA.
ول X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگىدەگى جازباسىندا بۇعان دەيىن كەلىسسوز جۇرگىزۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارىپ، ال ەندى ديالوگقا دايىن ەكەنىن جەتكىزگەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ قاراما-قايشى پىكىرلەرىنە ءمان بەرمەۋگە شاقىردى.
- ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ «كەلىسسوز بولمايدى» دەگەننەن باستاپ، «ءبىز ديالوگقا دايىنبىز» دەگەنگە دەيىنگى قاراما-قايشى مالىمدەمەلەرىنە الاڭداماڭىزدار، - دەپ جازدى رەزاي.
ونىڭ سوزىنشە، مۇناي مەن بۇعازدارعا قاتىستى جاعدايدىڭ ءمانى وزگەردى. ال ونىڭ سالدارىن رەتتەۋگە باعىتتالعان ارەكەتتەر الدا كەلە جاتقان ۇدەرىستى توقتاتا المايدى.
رەزاي بۇل جازباسىندا كەلىسسوزدەردى قايتا باستاۋعا قاجەتتى ناقتى تالاپتاردى اتاپ كورسەتپەدى.
بۇل مالىمدەمە دونالد ترامپتىڭ 14-قىركۇيەكتە Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە ا ق ش- تىڭ يرانمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋى مۇمكىن ەكەنىن جاريالاعاننان كەيىن جاسالدى. ونىڭ پىكىرىنشە، تەگەران كەلىسىمگە تەزىرەك قول جەتكىزۋگە ۇمتىلىپ وتىر. ال ۆاشينگتوننىڭ ديالوگقا قاتىسۋ-قاتىسپاۋىن ءوزى شەشەدى.
- يران كەلىسىمگە مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك ءارى بارىنشا قول جەتكىزگىسى كەلەدى. ا ق ش- تىڭ كەلىسسوزدەرگە قاتىسۋ-قاتىسپاۋىن ءوزىم شەشەمىن. ءبىز مۇنداي مۇمكىندىكتى جوققا شىعارمايمىز، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ترامپ بۇعان دەيىن تەگەرانمەن كەلىسىمگە كەلۋدىڭ قانشالىقتى ورىندى ەكەنىنە كۇمان بىلدىرگەن. 1-قىركۇيەكتە Fox News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ول يرانمەن جاسالعان كەلىسىمنىڭ ەشقانداي ءمانى جوق ەكەنىن، ءتىپتى «جازىلعان قاعازعا دا تاتىمايتىنىن» مالىمدەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى 13-قىركۇيەك، جەكسەنبى كۇنى ۆاشينگتوننىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەتىن شارتتارعا عانا كەلىسەتىنىن مالىمدەدى. الايدا ول مۇنداي شارتتاردىڭ ناقتى قانداي تالاپتارعا نەگىزدەلەتىنىن اشىپ ايتپادى.
ا ق ش پەن يران دەلەگاتسيالارى ماۋسىم ايىندا تاراپتار قول قويعان، سوعىستى توقتاتۋعا باعىتتالعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم نەگىزىندە كەلىسسوزدەردى باستادى. الايدا كەيىن قارۋلى تەكەتىرەستىڭ قايتا ورشۋىنە بايلانىستى ديالوگ توقتاپ، ورمۋز بۇعازى قاقتىعىستىڭ نەگىزگى وشاقتارىنىڭ بىرىنە اينالدى. وسىدان كەيىن ترامپ ا ق ش پەن يران اراسىنداعى مەموراندۋمنىڭ كۇشى جويىلعانىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يران اراسىنداعى سوعىستىڭ ءوتىپ جاتقانىنا التى اي بولعانى حابارلانعان بولاتىن.