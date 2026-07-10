KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    يران ءالي حامەنەيدى جەر قوينىنا تاپسىردى

    استانا. قازاقپارات - يراندا ەلدىڭ بۇرىنعى رۋحاني كوشباسشىسى اياتوللا ءالي حامەنەيدى جەرلەۋ ءراسىمى اياقتالدى. ول مەشحەد قالاسىنداعى كەسەنەگە جەرلەندى.

    Иран запускает процедуру передачи власти после гибели Али Хаменеи
    Фото: IRNA

    بىرنەشە كۇنگە سوزىلعان ءىس-شاراعا مىڭداعان ادام قاتىستى. ءراسىمدى حامەنەيدىڭ ۇلكەن ۇلى موستافا حوسەيني حامەنەي باسقاردى.

    جانازاعا رۋحاني كوشباسشىنىڭ وزگە ۇلدارى مەن كەڭسەسىنىڭ باسشىسى موحامماد موحاممادي گولپا-ەگاني دە قاتىستى.

    ايتا كەتەيىك، اياتوللا ءالي حامەنەيمەن رەسمي قوشتاسۋ اراعا 4 اي سالعان سوڭ وتكىزىلىپ وتىر. ول 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ اۋە سوققىلارى كەزىندە قازا تاپتى.

    الەم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور