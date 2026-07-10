يران ءالي حامەنەيدى جەر قوينىنا تاپسىردى
استانا. قازاقپارات - يراندا ەلدىڭ بۇرىنعى رۋحاني كوشباسشىسى اياتوللا ءالي حامەنەيدى جەرلەۋ ءراسىمى اياقتالدى. ول مەشحەد قالاسىنداعى كەسەنەگە جەرلەندى.
بىرنەشە كۇنگە سوزىلعان ءىس-شاراعا مىڭداعان ادام قاتىستى. ءراسىمدى حامەنەيدىڭ ۇلكەن ۇلى موستافا حوسەيني حامەنەي باسقاردى.
جانازاعا رۋحاني كوشباسشىنىڭ وزگە ۇلدارى مەن كەڭسەسىنىڭ باسشىسى موحامماد موحاممادي گولپا-ەگاني دە قاتىستى.
ايتا كەتەيىك، اياتوللا ءالي حامەنەيمەن رەسمي قوشتاسۋ اراعا 4 اي سالعان سوڭ وتكىزىلىپ وتىر. ول 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ اۋە سوققىلارى كەزىندە قازا تاپتى.