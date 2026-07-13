يران بىردەن ەكى ەلدەگى ا ق ش بازالارىنا سوققى جاسالعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يسلام ريەۆوليۋتسياسىنىڭ سا ق شىلار كورپۋسى (ي ر س ك) يوردانياداعى ا ق ش اۋە بازاسىنا زىمىراندار مەن دروندار ارقىلى ءساتتى سوققى جاسالعانىن حابارلادى.
سونداي-اق باحرەيندەگى ءبىرقاتار نىسان، سونىڭ ىشىندە امەريكالىق اسكەريلەردىڭ وپەراتسيالاردى باسقارۋ جانە باقىلاۋ ورتالىعى زاقىمدالدى، دەپ حابارلايدى kznews.kz ر ب ك باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
ي ر س ك مالىمدەمەسىنە سايكەس، يوردانياداعى حانزادا حاسان اۋە بازاسىندا بىرنەشە ءىرى زىمىران قويماسى مەن جانارماي باكتارى ورتەنىپ جاتىر.
«يرسك.. شەيح-يساداعى امەريكالىق بازادا تىكۇشاقتارعا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جانە جوندەۋ بويىنشا ماڭىزدى ورتالىقتاردى، P-8 راديوەلەكتروندى كۇرەس ۇشاقتارىنا ارنالعان انگاردى جانە ۇشقىشسىز اپپاراتتاردىڭ كومەگىمەن ا ق ش اسكەريلەرىنىڭ وپەراتسيالارىن باسقارۋ جانە باقىلاۋ ورتالىعىن جويدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) يرانعا قارسى سوققىلاردىڭ جاڭا تولقىنى اياقتالعانىن جاريالادى. CENTCOM يراننىڭ بىرنەشە اۋدانىنداعى ونداعان نىسانانىڭ كوزى جويىلعانىن ناقتىلادى.
«CENTCOM كۇشتەرى امەريكالىق جويعىش ۇشاقتاردى، اسكەري كەمەلەردى، سوققى جاساۋشى كاميكادزە-درونداردى جانە العاش رەت تەڭىز كاميكادزە-دروندارىن قولدانا وتىرىپ، يراننىڭ اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىنە، جاعالاۋداعى راديولوكاتسيالىق ستانتسيالارىنا، ۇشقىشسىز اپپاراتتارىنا، سونداي-اق شاعىن كەمەلەرىنە سوققى جاسادى»، - دەپ حابارلادى قولباسشىلىق.
CENTCOM قازىرگى ۋاقىتتا يراننىڭ ورمۋز بۇعازىن باقىلاپ وتىرماعانىن تاعى دا اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىرنەشە ساعات بۇرىن امەريكا قۇراما شتاتتارى يرانعا قارسى سوققىلاردىڭ جاڭا سەرياسىن باستاعان بولاتىن. ا ق ش ليدەرى دونالد ترامپ بۇل سوققىلاردى «يران كۇشتەرىن جاۋاپقا تارتۋ ءۇشىن» جاساۋعا بۇيرىق بەرگەنى كورسەتىلگەن.
يراننىڭ مەملەكەتتىك ب ا ق- تارى ا ق ش ەلدىڭ ورتالىق جانە باتىس اۋداندارىنا، سونىڭ ىشىندە ورمۋز بۇعازىنان الىس ورنالاسقان اۋماقتارعا شابۋىل جاساعانىن حابارلادى. باق مالىمەتىنشە، ماحشەحر قالاسىنا جاسالعان سوققىلاردىڭ سالدارىنان ءبىر ادام قازا تاۋىپ، تاعى تورتەۋى جارالانعان. سنارياد قالالىق سورعى ستانتسياسىنا ءتۇسىپ، نىساننىڭ كۇزەتشىسى مەرت بولدى.