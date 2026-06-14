يرانمەن مامىلە جەكسەنبىدە بەكىتىلەدى - ترامپ
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويۋ جەكسەنبى كۇنى جوسپارلانعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
ترامپتىڭ جازۋىنشا، قۇجاتقا قول قويىلعاننان كەيىن ورمۋز بۇعازى بارلىق تاراپ ءۇشىن اشىلادى.
- كەلىسىمگە قول قويۋ ەرتەڭگە جوسپارلانعان. قول قويىلعان ساتتەن كەيىن ورمۋز بۇعازى بارلىعىنا اشىلادى، - دەپ ول Truth Social جەلىسىندە جازدى.
ول سونداي-اق كەلىسىمنەن كەيىن يراننىڭ جوعارى بايىتىلعان ۋرانىن جويۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن ايتتى.
ترامپتىڭ سوزىنشە، جاعداي تۇراقتالعان كەزدە تاراپتار يران اۋماعىندا نەمەسە ا ق ش- تا «يادرولىق ماتەريالدى جويۋ» وپەراتسياسىن جۇرگىزۋى مۇمكىن. ول ا ق ش پەن يران جانە جالپى تاياۋ شىعىس ەلدەرىمەن ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىق ورناۋىنا ءۇمىت ءبىلدىردى جانە يرانعا قارسى كۇش قولدانۋ قاجەت بولمايدى دەپ سەنەتىنىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي ا ق ش- پەن اسكەري قاقتىعىستى توقتاتۋ جونىندەگى كەلىسىم اياقتالۋعا جاقىن ەكەنىن جانە ورمۋز بۇعازىنىڭ اشىلۋىن قامتيتىنىن ايتقان. سونداي-اق ول يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى كەلىسسوزدەر كەيىنىرەك باستالاتىنىن حابارلاعان.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىم ءبىر تاۋلىك ىشىندە راسىمدەلۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.