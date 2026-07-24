يران ايماقتاعى ەلدەرگە جاڭا شابۋىلدار جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - يران ا ق ش-تىڭ يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى اسكەري وپەراتسيانىڭ جالعاسۋى اياسىندا تاياۋ شىعىستاعى ءبىرقاتار ەلگە ەسكەرتۋ جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يران س ءى م رەسمي وكىلى يسمايل باگاي پارسى شىعاناعىنىڭ بىرنەشە ەلى مەن يوردانيانى CENTCOM قولباسشىسى برەد كۋپەردىڭ ولاردىڭ ا ق ش-تىڭ يرانعا قارسى شابۋىلدارىنا قاتىسقانى تۋرالى مالىمدەمەسىن رەسمي تۇردە جوققا شىعارۋعا ۇندەدى.
بۇل تۋرالى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە ونىڭ اراب تىلىندەگى جازباسىندا حابارلاندى.
ديپلوماتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل مەملەكەتتەر ءوز اۋماقتارىن شابۋىلدارعا قولجەتىمدى ەتسە، يران وندا ورنالاسقان امەريكالىق اسكەري بازالار مەن نىسانداردى جاۋاپ شابۋىلدارىنىڭ زاڭدى نىسانالارى دەپ ەسەپتەيدى.
- ا ق ش مالىمدەمەسى جالعان بولسا، بۇل ەلدەر ونى رەسمي جانە اشىق تۇردە جوققا شىعارۋى كەرەك، - دەپ مالىمدەدى باگاي.
ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش ءا ك ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ (CENTCOM) قولباسشىسى برەد كۋپەر بۇعان دەيىن پارسى شىعاناعى ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنە مۇشە ءبىرقاتار ەل مەن يوردانيا يرانعا قارسى اسكەري شابۋىلدارعا قاتىسقانىن مالىمدەگەن.
باگاي سونىمەن قاتار تەگەراننىڭ پىكىرىنشە، ا ق ش اسكەري وپەراتسيالارىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن اۋماقتى بەرۋ مۇنداي ەلدەردى قاقتىعىسقا قاتىسۋعا ءماجبۇر ەتەتىنىن مالىمدەدى. ا ق ش، پارسى شىعاناعى ەلدەرى جانە يوردانيا ازىرگە بۇل مالىمدەمەگە قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن جوق.
وسى ارادا ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى يران اۋماعىنا سوققى جاساۋدى 13- ءتۇن قاتارىنان جالعاستىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) مالىمدەدى.
CENTCOM حابارلاۋىنشا، شابۋىلدىڭ نەگىزگى نىسانالارى باسقارۋ بەكەتتەرى، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ساقتالعان ورىندار، جاعالاۋداعى باقىلاۋ بەكەتتەرى، سونداي-اق يراننىڭ اسكەري- تەڭىز كۇشتەرىنە تيەسىلى نىساندار مەن اسكەري قۇرالدار بولعان.
CENTCOM سونىمەن قاتار ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسى امەريكالىق كۇشتەردىڭ قولداۋىمەن جالعاسىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
يراندىق ب ا ق حابارلاۋىنشا، ا ق ش-تىڭ احۆاز قالاسى ماڭىنداعى زىمىران شابۋىلىنان ءتورت ادام قازا تاۋىپ، بەس ادام جارالانعان. بۇدان باسقا، حورراماباد پەن باندار-ابباسقا جاسالعان بولەك شابۋىلداردا ەكى ادام زارداپ شەكتى.
يران اسكەرى ءوز كەزەگىندە باحرەين مەن يوردانياداعى امەريكالىق اسكەري نىساندارعا دروندارمەن سوققىلار جاساعانىن جاريالادى. مالىمدەمەدە نىسانالاردىڭ ىشىندە باحرەيندەگى «شەيح يسا» اۋە بازاسىنداعى جانارماي قويمالارى، جابدىق قويمالارى، انگارلار مەن كازارمالار، سونداي-اق يوردانياداعى «مۋاففاك اس-سالتي» (ءال- ازراۋ) اۋە بازاسىنداعى انگارلار، جوندەۋ نىساندارى جانە تۇرعىن ۇيلەر بولعانى ايتىلعان.
بۇعان دەيىن باحرەين بيلىگى اۋە دابىلى ىسكە قوسىلعانىن حابارلاپ، تۇرعىنداردى ءقاۋىپسىز جەرگە بارۋعا ۇندەدى.
يوردانيادا شابۋىلداردىڭ سالدارى تۋرالى ەشقانداي حابارلاما تۇسكەن جوق.
وسىعان دەيىن ا ق ش يرانداعى باسقارۋ بەكەتتەرى مەن اسكەري نىسانداردى نىساناعا العانىن جازدىق.
Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى مامىر ايىنان بەرى العاش رەت باررەلىنە 100 دوللاردان استى. بۇعان يران قولدايتىن يەمەندەگى حۋسيت قوزعالىسىنىڭ 23-شىلدەدە قىزىل تەڭىزدە ساۋد ارابياسىنىڭ ەكى مۇناي تانكەرىنە سوققى جاساعانىن مالىمدەۋى سەبەپ بولدى.